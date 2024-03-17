名師出高徒 西北工業大學女教授呂震宙火了

西北工業大學航空學院教授呂震宙(左)，20年來指導碩博士99人，全部親力親為，圖右為優秀畢業生成凱。(取材自澎湃新聞)

近日，西北工業大學航空學院教授呂震宙的教師個人主頁引起關注。她將自己指導的所有碩、博士生的畢業年份、姓名及就業 去向一一公布，自2003年以來，她共指導45名博士生和54名碩士生，畢業後絕大部分在國企、研究單位和大學就業。呂震宙對名下研究生的指導全程親力親為，獲獎無數，是西北工業大學評定的「十佳優秀研究生導師」。

澎湃新聞報導，表格顯示，呂震宙所指導的博士研究生已有多位評上教授、副教授，碩士研究生則多數前往科研單位工作。她還在網頁上表示，「本人以前從未將自己名下的研究生交由課題組青年教師指導，往後也不會交由他人指導，本人名下研究生的指導將全程親力親為」。

據報導，呂震宙，女，1966年出生，西工大航空學院教授。1993年參加工作，至今在西北工業大學已從教30年。主要研究方向包括飛行器結構可靠性分析與設計、航空航天安全工程等。主持國家級縱向項目十餘項，獲教育部 新世紀人才支持計畫，科研成果獲得國家科技進步二等獎多項。連續五年入選愛思維爾中國高被引學者榜，至今已培養47名博士和57名碩士。曾獲陜西省師德標兵稱號，獲陜西省教育教學成果二等獎。

在西工大相關的網絡平台上，呂震宙老師的名字經常被提及。

西工大官網曾刊文「呂震宙：做有溫度的航空築夢人」提到，「以身作則，言傳身教」是她作為學生領路人一貫奉行的工作準則。呂老師主持兩機、民機、基礎科研、國家自然科學基金等國家級縱向項目十餘項，先後在603所、608所、624所、中航通飛、航天科工、航天科技等多家空天科研院所的多個型號研制中得到應用。

「這輩子能做點有意義的事，能為祖國的航空事業留下一些有價值的東西，培養一批有用之才，也就知足了。」這是西北工業大學航空學院教授呂震宙，最常說的話。