甘肅麻辣燙火爆 老闆苦臉被喊話變笑臉

天水麻辣燙老闆的「哭哭臉」。(取材自快科技)

甘肅 「天水麻辣燙」近日成為繼淄博燒烤、哈爾濱冰雪後又一「出圈」熱點，不少遊客千里迢迢到天水吃麻辣燙，一名老闆因顧客激增而忙得臉容扭曲，沒想到官方「約談」他要注意表情管理，隔天，老闆即臉上掛滿笑容。網友則被老闆的表情變化和甘肅官方的操作笑瘋。

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快科技報導，甘肅一名麻辣燙老闆因顧客激增、忙得臉容扭曲的樣子，被網友調侃戴上了「痛苦面具」。他好像在說：「外面是不是鬧饑荒了？咋這麽多人？燙不完，根本燙不完！」沒想到，這位老闆被甘肅文旅官方點名：「請各位老闆注意表情管理，感謝網友監督。」

「約談」後第二天，老闆換上笑臉迎客，他稱看過自己的表情包，「沒想到我也火了，歡迎全國各地的朋友來吃麻辣燙。」有遊客表示，天水本地人吃麻辣燙時，「很自覺」地端到門口或站或蹲着吃，把店裡位置讓給外地遊客，感覺「被寵上了天」。

據報導，天水麻辣燙配料豐富，再加上有天水獨特的地理氣候所產的花椒、辣椒、手搟粉、食用油的標配，使一碗鮮香麻辣俱全的麻辣燙吃起來更加饞人。

為了迎接遊客，甘肅天水也開啟了「寵客」模式，從3月開始，當地開通兩條麻辣燙公交專線，專門迎接來天水吃麻辣燙的寶子們。