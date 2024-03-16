5萬多元聽花酒靈感 老董曾稱：太上老君托夢

央視「3‧15」晚會昨曝光賣5萬多元人民幣（約6948美元）的聽花酒引熱議。據媒體起底，聽花酒所屬母公司青海春天藥用資源科技股份有限公司董事長張雪峰曾稱，他設計這款白酒是因太上老君托夢讓他獲得靈感，是「上天給的恩惠」。該公司還曾請來「偉哥（威而剛）之父」穆拉德任首席科學家，證明聽花酒的「科技」含量，但儘管高價，目前該公司虧損超2億元。

央視晚會昨曝光聽花酒國際專利未被認定，所謂「高科技」涼味劑竟是常見薄荷提取物後，在社交平台引發熱議，並迅速衝上微博 熱搜，至16日上午，相關話題閱讀量已破億次。有網民稱，聽花酒直到央視晚會前兩個小時還在微博發文自誇「聽花酒為什麼這麼好喝」。

據澎湃新聞報導，聽花酒製造商為宜賓聽花酒業發展有限責任公司，成立於2012年12月13日，法定代表人為李蓉全，實控人為李蓉全。母公司為青海春天藥用資源科技股份有限公司。2018年3月，青海春天董事長張雪峰斥資3385萬元收購西藏聽花酒業有限公司100%股權，進軍白酒行業，同時也成為聽花酒設計師。

張雪峰曾在採訪中表示，某次他在實驗室小憩，夢到一位太上老君模樣的人在他手上寫下一個「活」字。醒來後他想起活字由水和舌組成，驚覺不正是既「津津有味」也「生津增益」的唾液，於是循此方向經過3091次方案調整，於2020年底成功釀出第一瓶聽花「生津白酒」。

官網相關信息顯示，聽花酒旗下包括聽花醬香風格白酒和讀花濃香風格白酒兩大系列。精品裝和標準裝定價都是5萬8600元/瓶和5860元/瓶。

為證明自己的「科技」含量，2022年7月，聽花酒業還邀請兩位諾獎得主——「偉哥之父」斐里德·穆拉德（Ferid Murad）與阿里耶·瓦舍爾（Arieh Warshel）任其首席科學家。不過當年9月，上海證券交易所向青海春天對此發出問詢函。目前在其官網首席科學家一欄仍標有諾貝爾獎 得主介紹。

值得注意的是，在高價之下，青海春天虧損卻不斷擴大。1月30日，青海春天發布業績預告稱，公司預計2023年度淨利潤 為-2.22億元至-2.87億元，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為-2.05億元至-2.70億元，將出現虧損。而2022年酒水毛利率超62％，主要原因為「聽花」、「讀花」系列高端白酒的銷售。