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遊客瘋麻辣燙 甘肅天水連夜刷牆迎客 開啟保母式寵粉模式

中國新聞組／綜合報導
天水每家麻辣燙店門口都大排長龍。(取材自新甘肅)
天水每家麻辣燙店門口都大排長龍。(取材自新甘肅)

繼淄博燒烤、哈爾濱凍梨後，甘肅天水麻辣燙也突然火了，「坐高鐵去天水吃麻辣燙」等話題登上各大平台熱搜榜，據同程旅行平台，截至昨天（14日），天水近一周旅遊搜索熱度上漲186%。大批食客前往天水吃麻辣燙，即使要排隊五小時，仍有人跨越2700公里專程前去；當地也連夜刷牆、改廁所、刷欄杆，開啟全城「保母式」寵粉模式，要接住這潑天的富貴。

來源：YouTube

據天水晚報報導，攜程數據顯示，近一個月，目的地為甘肅天水的整體旅遊訂單量同比增長超2成，酒店訂單同比增長超4成，門票訂單同比增長超4倍。天水的搜索量較去年同期增長超1倍。大家慕名而來，就為了這一口麻辣鮮香的麻辣燙。

同程旅行平台數據顯示，關注天水的省外遊客中，陜西居民占比最高，此外，河南、廣東、新疆、江蘇等地的遊客占比相對靠前。

網上隨處可看到天水麻辣燙短視頻。(取材自南方都市報)
網上隨處可看到天水麻辣燙短視頻。(取材自南方都市報)

據湖北經視，遊客司先生介紹，他從新疆跨越了2700公里，專程來天水吃麻辣燙。「都要排隊，最長的一家，我排了5個小時才吃上。最喜歡的就是麻辣燙的辣子，很帶勁，還有那一口手搟粉。」

「我們無辣不歡，專程從蘭州坐高鐵下來，就是為了打卡天水麻辣燙。」來自蘭州的食客王雯笑著說，已經連續吃了三頓麻辣燙。

當地的麻辣燙店也跟著忙碌起來。天水排名較靠前的麻辣燙店「海英麻辣燙」負責人哈先生直呼「非常忙」，尤其快要到清明、五一小長假，這一次遊客需要排隊兩小時以上才能吃上他家的麻辣燙。「好吃，不貴，一塊錢一串，主要是辣椒好。」哈先生說。

此次被商家和遊客點讚的辣椒就產自甘肅。資料顯示，甘肅有聞名全國的甘谷辣椒，甘谷辣椒角條細長，色澤紅亮，肉厚油豐，香辣可口。

天水市文旅局一名工作人員說，為了接住麻辣燙的這波「潑天富貴」，天水上上下下都在努力，希望能抓住這個機會。據央廣網，開通「麻辣燙專線」、「麻辣燙公交專線」、加大巡查檢查力度、免費贈送景區門票、市民自發免費接送、舉辦麻辣燙「吃貨節」……，面對如潮水般湧來的外地遊客，天水開啟了全城「保母式」寵粉模式。

當地市民也加入到了寵粉的行列，在天水網紅麻辣燙店外，自發地在現場喊話「去天水南站、火車站、高速路口……免費接送」。

「拿不動、根本拿不動！」一位來自西安的遊客說：「我就吃了碗麻辣燙，他們就給我送了蘋果汁、酒、花椒、景區門票等等，天水人太熱情了，給你們點讚！」

繼淄博燒烤、哈爾濱凍梨後，甘肅天水麻辣燙也突然火了。(取材自央廣網微信公號)
繼淄博燒烤、哈爾濱凍梨後，甘肅天水麻辣燙也突然火了。(取材自央廣網微信公號)

甘肅 新疆 河南

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