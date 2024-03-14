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家長荷包緊砍不必要開銷 中國兒童才藝班瀕倒

中國新聞組／北京14日電
中國家長因財務緊縮，取消孩童才藝班以節省支出，重創了才藝班產業；圖為上海市位育初級中學的學生在教室內上課。（新華社）
中國家長因財務緊縮，取消孩童才藝班以節省支出，重創了才藝班產業；圖為上海市位育初級中學的學生在教室內上課。（新華社）

中國經濟與房市低迷，網傳不少民眾無力買房甚至還不起房貸。路透報導引述有分析師指出，中國抵押貸款拖欠率上升，可能對房地產價格和消費者信心產生負面溢出效應，給中國家庭帶來更多痛苦。而今年以來不少公司裁員影響部分家庭生計，有父母因此取消孩童才藝班以節省支出，重創了才藝班產業。

中國自2021年實施「雙減」政策打擊補教業，當時才藝班並非監管對象，當時部分補教機構轉型成才藝班模式繼續生存，但此次卻仍受經濟衝擊。

路透報導，中國因房地產危機、年初股市暴跌，再加上與西方國家的貿易關係緊張，使不少公司業務量下降，中國有不少雙薪家庭面臨失業困境，開始減少孩童於才藝班的開銷。

一名近期遭網路公司解雇的張小姐表示，每月要支付3萬元（人民幣，下同，約4171美元）的房貸，必須減少不必要的開銷，包括取消兒子最喜歡的足球班。

有部分家長還是堅持讓孩子學習才藝，不過多數不願意提前支付整套課程的費用；這一轉變，使得足球、游泳、鋼琴和舞蹈等活動的課後班及學校，只能縮小規模營運，或是關閉。

在北京開辦鋼琴課程6年的劉老師表示，2018年他曾聘請2名全職教師及2名兼職教師，為70名學生授課。但隨著疫情後經濟持續不振，學生人數不到一半。現在，他不得不接受家長一次付一節課的錢，每節課約為300至350元（約41.7美元至48.6美元）。

為因應不少私人課後班關閉，中國部分地區的學校被勒令延長開放時間，孩子可在學校做家庭作業。不過這使還在營運的課後才藝班生意更加慘淡。北京一家游泳才藝班的何教練表示，他所在的機構每月都因此虧損將近20萬元（約2.78萬美元）。

報導指出，中國教育部並未針對上述體育和音樂才藝班遭到衝擊一事，回應媒體詢問。

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