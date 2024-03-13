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深圳「無助爺爺」影片感人 網友卻說他詐財：7年了還在迷路

中國新聞組／北京14日電
抖音用戶說，借錢的爺爺感覺快哭了。(取材自抖音)
抖音用戶說，借錢的爺爺感覺快哭了。(取材自抖音)

抖音平台帳戶「周十三」近日分享自己偶遇一名自稱要去深圳北站的老爺爺，見其稱需要幫助，便給爺爺發了紅包。這則視頻播放量極高，然而意外的是，評論區14萬多條留言，許多網友都說自己被爺爺騙過。

瀟湘晨報報導，據該博主分享，他走在路上突然被一個爺爺問深圳北站怎麽走，他一導航發現有十多公里，走路要3個多小時，「聽到要走路到北站我都震驚了！」爺爺稱自己是搞綠化的，剛從雙擁街走過來，身上就剩一塊五角錢，其中一塊錢還要給兩個兄弟買饅頭。

「我感覺他都快哭出來了。」博主便說要給爺爺錢，爺爺一開始說不用，稱博主工作也不容易。但博主還是給了爺爺15元去坐車。「看著這無助的背影真的感覺很心酸，這又是誰的父親，是誰的爺爺呢？」博主在視頻末尾感嘆道。

博主被經歷拍成視頻，上傳抖音，播放量迅速上漲，然而許多網友湧進評論區，稱自己也遇過這位爺爺，「走了7年都沒走到北站」、「我都畢業工作兩年了，他還沒有走到深圳北站」。還有很多網友曬出自己受騙時的轉帳紀錄，也有人稱被爺爺騙不止一次。

3月11日，深圳市公安局龍崗分局發布情況通報，這名58歲王姓老人多次以問路方式向路人搭訕，以無錢坐車或吃飯為由博取同情，騙取小額資助，目前王男因詐騙已被公安機關依法行政拘留。

抖音用戶放上暖心救助人的影片，卻被大量網友告知：你遇上騙子了。(取材自抖音)
抖音用戶放上暖心救助人的影片，卻被大量網友告知：你遇上騙子了。(取材自抖音)

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