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玩魔方只要5.65秒 江蘇7歲女童1天內2破世界紀錄

中國新聞組／北京13日電

2024世界魔方協會魔方公開賽日前在洛陽登場，來自江蘇海安的7歲女孩曹豈嫻（左圖，取材自現代快報）在三階魔方速旋項目上的五輪比賽中，以初賽平均成績5.75秒、複賽平均成績5.65秒，一天內連續兩次打破該女子世界紀錄。

現代快報報導，在2023年世界魔術方塊協會舉辦的魔術方塊國際公開賽上，曹豈嫻就曾以5.97秒打破三階魔術方塊速扭女子世界紀錄，也成為世界上第一個平均6秒以內的女子選手。曹豈嫻說：「我將會繼續努力練習，早日突破三階魔術方塊平均5.5秒的成績，準備好明年美國西雅圖的世界魔術方塊錦標賽。」

比賽現場。（取材自現代快報）
比賽現場。（取材自現代快報）

曹豈嫻從幼兒園第一次接觸魔術方塊開始就很感興趣。2021年暑假，曹豈嫻參加了「最強腦」魔術方塊冠軍王鷹豪的暑期魔方提速夏令營。夏令營後，王鷹豪正式收曹豈嫻為徒，開啟了她的競賽之路。

「曹豈嫻在魔術方塊上有著極大的天賦，學習速度也非常快。」王鷹豪說。

刷新紀錄。（取材自現代快報）
刷新紀錄。（取材自現代快報）

連續兩輪都打破了世界紀錄，曹豈嫻表示很開心，也讓她更有動力接受更高的挑戰。

學習魔術方塊要背記復原公式，隨機打亂的魔術方塊，要迅速找出用最少的步驟復原的方法。在曹豈嫻的魔術方塊世界裡，兩秒，是日復一日的努力訓練。曹豈嫻的媽媽錢晶晶說：「這次的成績意料之中，發揮出了在家的練習水平，努力總是會有回報的。」

比賽現場。（取材自現代快報）
比賽現場。（取材自現代快報）

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