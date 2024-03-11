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百度創辦人李彥宏：文心4.0中文超越GPT-4

記者謝守真／綜合報導
百度創辦人李彥宏表示，文心大模型4.0在「中文」上，已經超過GPT-4。（路透）
百度創辦人李彥宏表示，文心大模型4.0在「中文」上，已經超過GPT-4。（路透）

中國科技巨頭百度集團自發布旗下人工智慧（AI）語言大模型以來，時不時在網上獲得負面評價。百度創辦人李彥宏表示，對於有「非常負面」的言論指「ChatGPT和文心一言有著天壤之別」並不生氣，希望在一年內能夠改變這些人的想法。李彥宏同時指出，文心大模型4.0在「中文」上，已經超過GPT-4。

央視新聞節目「對話」近日播出李彥宏的專訪。李彥宏在節目上以詩為例稱，文心大模型等大模型都能寫出一首歌，但如果要求寫一首「沁園春」詞牌的詞，ChatGPT就會完全搞不懂，它完全不行寫出一首「沁園春」詞牌的詞。「ChatGPT並不知道第一句話是4個字，還是5個字。」

然而，李彥宏坦言，對比之下，文心一言的英文訓練數據尚未有ChatGPT來得多，所以客觀上英文效果還是有差距。

針對有人評論ChatGPT和文心一言有着天壤之別的言論，李彥宏稱，「不感到生氣」，希望在一年內能夠改變這些人的想法，對於文心一言是非常有信心，「任何一個能夠拿到專業版使用權的人可以和GPT-4比較一下」。他說，有時看到不少評論文心一言的言論都把它當作一種回饋，如果是對的就會去改進，但若是不對的，「我一定要證明你是說錯了」。

李彥宏指，過去一年，文心一言用戶數量突破1億戶，文心大模型升級至4.0版本，經過重構的百度文庫等AI原生應用，實現各類數據指標的提升。對於人工智慧的發展速度，他認為「比我想像中的更慢」，並提到這個概念已被提出快70年，可能每過10年左右就有一群人說要實現通用AI，但情況比想像中複雜。

此外，李彥宏在2月底績後電話會曾透露，今年生成式人工智能與基礎模式業務將為公司帶來人民幣數十億元的增量收入，並為總收入帶來正面影響。

李彥宏表示，今年最想推動的一件事，是讓每個人都具備程式設計師的能力，他認為大模型對於人類生活的改變非常根本性，相對於過往網路改變許多人的生活，但這波人工智慧的改變，「會更加徹底、更加深刻」。

他直言，網際網路改變了人們很多生活，但是這一波人工智慧的改變，會更加徹底、更加深刻。他指，以後基本不會存在「程式設計師」這種職業，因為只要會說話，人人都會具備程式員的能力；而未來的程式語言只會剩下兩種，「一種叫做英文，一種叫做中文」。

百度創辦人李彥宏稱，希望一年內能改變外界對於「ChatGPT和文心一言有著天壤之...
百度創辦人李彥宏稱，希望一年內能改變外界對於「ChatGPT和文心一言有著天壤之別」的想法。（路透）

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