流浪25年叔叔年輕時像郭富城 湖南小伙把他爆改成「霸道總裁」

譚武朝（左）和爆改後的叔叔合影。（取材自瀟湘晨報）

來自湖南的譚長根外出務工後，因覺得失敗而與家人失聯，25年後，渾身邋遢的他在廣東橋底下被志工發現，並協助他找到家人，侄子譚武朝趕來認親時還一度被當成騙子。考量叔叔愛面子，年輕時長得像郭富城，譚武朝花半天時間將叔叔從流浪漢爆改成「霸道總裁」，還塞給叔叔1萬元人民幣，讓叔叔體面回家探望86歲老母親。

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瀟湘晨報報導，張世偉是「讓愛回家」志工服務隊成員。3月2日早上9時多，他在廣東某橋底下發現一名男性流浪人員。「 他正在睡覺，蓋了一床被子，頭髮亂糟糟的。」見他有些可憐，張世偉將其喊醒。

譚長根被發現時渾身邋遢。（取材自瀟湘晨報）

一開始，男子的態度就不太友善，張世偉試著問：「你是哪裡人？有多久沒回家了？」或許是被張世偉真誠的態度打動，男子說自己叫譚長根，是湖南婁底漣源人，「很多年沒回去了，不知道家裡現在是什麼情況」。

看著眼前這個上半身穿著棉服、下半身穿著大褲衩的人，張世偉得知，對方25年前出來打工，因為覺得沒有混好，就自暴自棄，成了如今這樣。張世偉說：「我們可以想辦法幫你找到家人。」

很快，張世偉就聯繫上譚長根老家村裡的工作人員，最後找到了他家人的資訊。

3月2日下午，婁底澇源，譚武朝收到了村主任發來的信息，「村主任發給我一張照片，問是不是我們家裡人。」譚武朝只看了一眼，就確定這人是自己的叔叔。譚武朝說，叔叔年輕的時候比較帥，長得有點像郭富城，那時候頭髮比較長，梳著大背頭。

當晚，譚武朝開車和父親、姑姑一起出發前往廣東，第二天一早抵達。再次見到姪子的譚長根竟把對方當成了騙子，直到譚武朝拿出身分證給叔叔看，對方這才確認眼前這位真是自己的侄子。

「我叔叔一直都是個很要面子的人。」於是，譚武朝決定花點時間「爆改」叔叔，他先帶叔叔去洗了個澡後，又帶去理髮店理髮。理完髮後，譚武朝又拿出全套西裝讓叔叔換上，上車前還不忘塞給叔叔1萬塊錢。做完這一切，眼前的叔叔，「感覺像個成功人士」。

譚長根回到老家見到了25年沒見的母親梁娭氣。（取材自瀟湘晨報）

當晚，一行人開車回到漣源老家。譚長根見到分別25年的母親。「我奶奶今年86歲了，一直癱瘓在床，但見到叔叔後就落淚了，從床上坐了起來。」

目前，譚長根還在澗源老家。「叔叔說要好好孝敬老人，在家陪奶奶一段時間，再做後面的打算。」譚武朝說。