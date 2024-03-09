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「童年美好回憶」 四川學生帶鍋碗瓢盆野炊 春遊懷舊潮上熱搜

中國新聞組／北京9日電
學生們正在野炊。（取材自封面新聞）
學生們正在野炊。（取材自封面新聞）

近日，四川資陽安岳縣華嚴九年制學校組織春遊，視頻中，學生們背著背簍，裡面裝有蔬菜水果、柴火、鍋碗瓢盆，手裡還提著桶裝水、零食小吃等，在一處空地上，學生們分工洗菜、生火煮飯，有學生還做出了臘肉香腸、酸菜魚等「硬菜」。經短視頻平台傳播後，獲得大批網友點讚，在網上掀起春遊懷舊潮，直呼「這才是真正的春遊，童年的美好回憶。」

據封面新聞報導，3月3日上午9時許，網友「四川安岳妹子」配文「小學春遊，戶外野炊」，在抖音短視頻平台發布了一條視頻。視頻中，身著校服的學生排隊依次前行，有的背著背簍，背簍裡有蔬菜水果，還有柴火、鍋碗瓢盆等；有人手提著塑料袋和大桶水。另一個畫面顯示，在一片空地上，學生們分工明確，有的負責洗菜切菜，有的負責生火煮飯。

學生帶蔬果和鍋碗瓢盆野炊。（取材自封面新聞）
學生帶蔬果和鍋碗瓢盆野炊。（取材自封面新聞）

視頻發布後，迅速引發網友關注，目前已收獲25.3萬次點讚，4.1萬條評論。截至3月9日中午，在微博話題已吸引400萬餘人次閱讀。不少網友留言：「這才是真正的春遊，我們小時候就是這樣的，好懷念這樣的童年。」有網友貼出以前春遊的照片，表示那是「回不去的時光」。

經證實，視頻中春遊的學生來自安岳縣華嚴九年制學校。學生家長王女士說，自己的孩子今年上小學五年級，春遊前準備了一些蔬菜、肉、鹽等，還帶了一口鍋，擔心不夠吃還在超市裡買了小麵包等零食，「我們覺得可以鍛煉下他，很支持這種（春遊）。」

學生生火煮飯。（取材自封面新聞）
學生生火煮飯。（取材自封面新聞）

該校校長曾誠表示，華嚴九年制學校現有學生800多人，這種形式的春遊已推行多年，「只有去年因為疫情中斷過一次，這學期一開學，就有學生問什麽時候去春遊。」今年春遊分兩天進行，3月2日是初中部，第二日則是小學部，「初中學生在前，主要是考慮可以提前把竈挖好，方便後面的小學生使用。」

曾誠說，因為一到三年級學生年紀小，學校要求都是自帶水果和零食春遊，而四年級以上學生則是分組合作做飯。「主要還是想鍛煉學生的動手能力和生活自理能力，回家也能跟父母分擔一定的家務。」

曾誠提到，此前，學校就要求每名學生自學一道拿手菜，到野炊現場去製作，「當天有人炒土豆絲、木耳炒肉、麻婆豆腐等家常菜，還有學生煮了酸菜魚，味道很不錯。」

曾誠坦言，推行這樣的春遊野炊有一定壓力，「主要還是安全問題。」以防萬一，校方不僅會提前踩點，整個過程都有校領導、班主任和科任老師參與陪同，離開時也會把垃圾收拾乾凈，且這次選的地方距學校只有1.5公里，希望這樣的活動能給學生們留下美好回憶。

疫情 抖音 微博

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