復旦大學官宣對外開放食堂 收50%搭伙費 網友：其他高校比照
近日，復旦大學發布公告，對校外人士開放學校食堂用餐。遊客可掃微信支付，但另收取50%搭伙費。此事經媒體報導衝上微博熱搜，不少網友認為，非常合理。有遊客點了三個炒菜，最終價格是19.8元人民幣(約2.7美元)。
新聞晨報報導，根據食堂公告，供應時間為早餐6:30-9:30，中餐10:30-13:30，晚餐16:30-19:30，19:30-23:00，就餐高峰期（中午11:15-12:30）只對校內師生開放供餐。遊客可掃微信支付，但另收取50%搭伙費。
據報導，一對從校外來參觀的母女表示，她們點了三個炒菜，最終價格是19.8元人民幣(約2.7美元)。她們表示價格非常合理，因為學校食堂價格相對都很便宜，適當收取搭伙費可以接受。
校方也表示，為了滿足遊客需求，對外開放了校園食堂（保障菜窗口只對師生員工開放），收取搭伙費後，價格依舊會比市場價便宜。
對此一事，引發網友沸騰。不少網友表示非常合理，畢竟校園食堂補貼是給師生的，「學校食堂標價一般都是面向學生教職工的，補貼在裡面的，會比較便宜，對公眾加收錢很正常」、「合理的，大學食堂有國家補貼，外來人不應該享受這個補貼」、「支持，學校的食堂補貼是補給學生的，不是給遊客的」、「充分發揮食堂作用，這種便民、利民的舉措太好啦」、「本身大學食堂都是有補貼的菜價，補貼給學生，外來人員也沒資格享受，加點錢正常」。
也有不少網友喊話其他高校，希望也能開放食堂，「華東師範也很需要，看看我」、「同濟！想吃同濟的大排好久了，真的想去試試」、「非常合理，期待去吃清北食堂，考不進可以去幹飯」。
此前復旦大學已調整社會公眾入校流程，3月1日起社會公眾進入復旦大學不用再登記身分信息，可直接刷居民身分證或隨申碼。
為進一步促進校園有序開放，自2024年3月1日起，復旦大學將現行社會公眾登記身分信息刷卡進校措施優化調整為直接刷居民身分證或隨申碼進校（或憑護照、港澳台通行證等有效證件登記進校），進校時間為每日6：00至22：00。
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