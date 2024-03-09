復旦大學官宣對外開放食堂 收50%搭伙費 網友：其他高校比照

復旦大學對校外人士開放學校食堂用餐，有人點了三個菜，一共消費19.8元。(取材自新民晚報)

近日，復旦大學發布公告，對校外人士開放學校食堂用餐。遊客可掃微信 支付，但另收取50%搭伙費。此事經媒體報導衝上微博 熱搜，不少網友認為，非常合理。有遊客點了三個炒菜，最終價格是19.8元人民幣(約2.7美元)。

新聞晨報報導，根據食堂公告，供應時間為早餐6:30-9:30，中餐10:30-13:30，晚餐16:30-19:30，19:30-23:00，就餐高峰期（中午11:15-12:30）只對校內師生開放供餐。遊客可掃微信支付，但另收取50%搭伙費。

據報導，一對從校外來參觀的母女表示，她們點了三個炒菜，最終價格是19.8元人民幣(約2.7美元)。她們表示價格非常合理，因為學校食堂價格相對都很便宜，適當收取搭伙費可以接受。

校方也表示，為了滿足遊客需求，對外開放了校園食堂（保障菜窗口只對師生員工開放），收取搭伙費後，價格依舊會比市場價便宜。

對此一事，引發網友沸騰。不少網友表示非常合理，畢竟校園食堂補貼是給師生的，「學校食堂標價一般都是面向學生教職工的，補貼在裡面的，會比較便宜，對公眾加收錢很正常」、「合理的，大學食堂有國家補貼，外來人不應該享受這個補貼」、「支持，學校的食堂補貼是補給學生的，不是給遊客的」、「充分發揮食堂作用，這種便民、利民的舉措太好啦」、「本身大學食堂都是有補貼的菜價，補貼給學生，外來人員也沒資格享受，加點錢正常」。

也有不少網友喊話其他高校，希望也能開放食堂，「華東師範也很需要，看看我」、「同濟！想吃同濟的大排好久了，真的想去試試」、「非常合理，期待去吃清北食堂，考不進可以去幹飯」。

復旦大學對校外人士開放學校食堂用餐。(取材自新聞晨報)

此前復旦大學已調整社會公眾入校流程，3月1日起社會公眾進入復旦大學不用再登記身分信息，可直接刷居民身分證或隨申碼。