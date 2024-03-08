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兩會：課間改為半小時 還學生「廁所自由」

中國新聞組／北京8日電
兩會上，多位代表建議將課間時間延長為半小時，圖為四川省眉山市公義中學課間運動。 （中新社）
兩會上，多位代表建議將課間時間延長為半小時，圖為四川省眉山市公義中學課間運動。 （中新社）

2024年全國兩會上，消失的課間10分鐘，成為熱議的話題。多位代表呼籲將消失的課間10分鐘歸還給學生，並建議將課間時間延長為半小時。

綜合媒體報導，代表們指「廁所社交」愈發盛行，勢必會對青少年身心健康產生長遠的不利影響。所謂的「廁所社交」，指的是在學校不允許學生課間出教室，有的甚至不允許學生離開座位，上廁所則需要打報告的情況下，學生利用課間十分鐘的時間進行社交的情況。

據報導，2022年底，山西一位教師在媒體平台上發表視頻表示，自己所在學校有70%的學生課間10分鐘不願離開教室。長達20分鐘的大課間，操場上學生寥寥，整個校園顯得十分冷清。但學生也很無奈，「課間時間10分鐘，拖堂2分鐘，提前上課2分鐘，上廁所不跑都來不及。」「中小學生連上廁所的時間都快沒了」迅速登上各平台熱搜，引發許多師生與網友共鳴，呼籲放鬆安全監管，把「廁所自由」還給學生。

報導指出，學生在課間時間活動受限的現象，早在2015年人民日報刊出學校課間活動變「圈養」現象報導就引起熱議。廣州日報旗下「南風窗」雜誌報導指出，時至今日，課間「圈養」仍未消失。以安全學習為名義的各種讓人透不過氣的校園管制，是導致學生失去「廁所自由」的主要原因之一。

今年兩會代表再爭取將消失10分鐘還給學生，進而要求能否課間時時延長到半小時。部分代表指，保證學生在校園中的安全的確是底線，但是安全絕不能成為束手束腳、「圈養」孩子的理由，不能因噎廢食，以犧牲學生的課間10分鐘來換取絕對的安全。

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