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福布斯中國商界傑出女性 王來春再登榜首 增29張新面孔

中國新聞組／北京8日電
立訊精密董事長王來春榮登2024福布斯中國傑出商界女性榜首。（本報系資料照片）
立訊精密董事長王來春榮登2024福布斯中國傑出商界女性榜首。（本報系資料照片）

福布斯中國昨天發布2024傑出商界女性100，立訊精密創始人王來春再次登頂，孟晚舟由2023年的第四名躍居第二，小紅書創始人瞿芳，格力電器董事長董明珠，娃哈哈副董事長宗馥莉等也榜上有名。

綜合中新經緯、香港商報網報導，今年，福布斯中國仍以國內上市公司女性管理者、入選「福布斯全球2000強」的跨國公司在華女性領導人，以及獨角獸企業女性創始人為研究對象，通過對候選人所領導業務經營業績、資本市場表現、市場規模、行業影響力、創新力等數據分析，從上千位候選人中遴選出最終100人。

榜單顯示，立訊精密創始人、董事長、總經理王來春排名第一；華為副董事長、輪值董事長、首席財務官孟晚舟排名第二；抖音集團首席執行官(今年2月卸任)張楠排名第三；恒力石化董事長、總經理範紅衛和百勝中國首席執行官屈翠容分列第四、第五位。

福布斯中國表示，今年上榜者的平均年齡為51歲，44%為白手起家的創業者(含早期加入創始團隊)、44%為職業經理人、12%為女性二代接班人；區域分布上，北京、上海是上榜女性最多的城市。與去年相比，今年的100位上榜者中共有29張新面孔，主要分布於科技和大消費領域。

從前沿科技到傳統產業，上榜者所在行業覆蓋食品飲料、連鎖零售、石油化工、新能源光伏與電池、創新藥研發和第三代半導體等在內的方方面面。

另據明報報導，娃哈哈集團總經理宗馥莉6日在上海出席中國飲料工業協會年會並演講，這是她在父親宗慶後2月25日病逝後首次在公眾場合露面；她表示，自己既是一名在行業摸索了20年的「老兵」，也是接過企業經營接力棒的「新將」。

宗馥莉是中國飲料工業協會副理事長 ，她在年會上發表了題為「扣準時代和弦，踐行新質生產，共建行業新圖景」的演講，稱自己既是一名在行業摸索了20年的「老兵」，也是接過企業經營接力棒的「新將」。

兩會期間，「新質生產力」備受關注。宗馥莉表示，「新質生產力」強調要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上，改造傳統產業，促進數字經濟和實體經濟深度融合。

2024福布斯中國傑出商界女性排行榜，華為副董事長孟晚舟從去年第四躍居第二。（取...
2024福布斯中國傑出商界女性排行榜，華為副董事長孟晚舟從去年第四躍居第二。（取材自澎湃新聞）
格力電器董事長董明珠名列2024福布斯中國傑出商界百大女性。(中新社)
格力電器董事長董明珠名列2024福布斯中國傑出商界百大女性。(中新社)
娃哈哈副董事長宗馥莉榮登2024福布斯中國傑出商界百大女性。（取材自微博）
娃哈哈副董事長宗馥莉榮登2024福布斯中國傑出商界百大女性。（取材自微博）

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