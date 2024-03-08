婦女節前夕 重慶女權標語被撤 網：哪句敏感？
3月8日是國際勞動婦女節，位於重慶江北區觀音橋的龍湖北城天街發起「WOMEN 我們說」特別企畫，為許多指涉女性的詞彙正名，包括「『名媛』指出身高門、才貌雙全的女性」、「『小姐』是對未婚女性的尊稱」，更呼籲大眾正視三八婦女節「不是女神節，不是女王節」，拒絕女性詞語汙名化，鼓勵女性「你不一定要成為玫瑰、你是自己喜歡的樣子」，企畫案在內地網絡得到許多好評。
香港01報導，不料卻該文案疑似被舉報，目前所有標語全部被置換。有內地網民懷疑是受到男性的舉報，更稱「被撤了更具現實意義了，道阻且長」。亦有消息指出，「我想要自由，平等，這是人權，不是女權。」等標語過於敏感，才會被撤下。
報導指出，重慶北城天街攜手入駐商家共同打造一系列女性詞語反汙名化文案，用強烈的視覺衝擊，讓女性真正的聲音被聽見。標語包括重申婦女節意義：「『婦女節』是紀念各國婦女百餘年來爭取和平、平等、發展的節日」、「不是女神節，不是女王節，是三八婦女節」、「三八是為了慶祝婦女團結和解放的日子」
據報導，拒絕污名化女性詞彙的標語則包括：「『名媛』指出身高門、才貌雙全的女性」、「『小姐』是對未婚女性的尊稱」、「『小仙女』指可爱、漂亮、心地善良的小女生」、「『娘』指女性長輩或老年婦女」、「『聖母』指有神通、有地位的神話女性」。
此外，也有鼓勵女性、實踐女權的標語，包括：「粉色不是軟弱，一樣可以是力量」、「婦女能頂半邊天」、「你不一定要成為玫瑰，你是你自己喜歡的樣子」、「我想要自由，平等，這是人權，不是女權」、「沒有哪個領域是性別專屬」、「沒有哪個領域是性別專屬。」
報導說，重慶北城天街標語受到許多好評，有評論認為，認為婦女節文案從女性的視角出發，並真正地尊重她們，不盲目追隨潮流，表示真誠的尊重與理解，讓婦女節營銷回歸本質。
3月4日，重慶觀音橋北城天街所有標語被全部置換，變成都是商業廣告標語，引發網民討論。有網民指控是有男性舉報標語敏感有引戰的嫌疑；也有網民諷刺，「說是用詞不當被投訴了，請問那個詞不當了？戳到誰敏感的小心臟了」、「不能有標語但是卻能有充滿消費主義陷阱的廣告，而真正為女性謀福利的事情要撤掉，不會還以為婦女節就是要消費要變成女神節女王節吧？」
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