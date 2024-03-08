婦女節前夕 重慶女權標語被撤 網：哪句敏感？

重慶北城天街攜手入駐商家共同打造了一系列女性詞語反汙名化文案，慶祝三八婦女節。（取材自微博）

3月8日是國際勞動婦女節，位於重慶江北區觀音橋的龍湖北城天街發起「WOMEN 我們說」特別企畫，為許多指涉女性的詞彙正名，包括「『名媛』指出身高門、才貌雙全的女性」、「『小姐』是對未婚女性的尊稱」，更呼籲大眾正視三八婦女節「不是女神節，不是女王節」，拒絕女性詞語汙名化，鼓勵女性「你不一定要成為玫瑰、你是自己喜歡的樣子」，企畫案在內地網絡得到許多好評。

香港 01報導，不料卻該文案疑似被舉報，目前所有標語全部被置換。有內地網民懷疑是受到男性的舉報，更稱「被撤了更具現實意義了，道阻且長」。亦有消息指出，「我想要自由，平等，這是人權，不是女權。」等標語過於敏感，才會被撤下。

報導指出，重慶北城天街攜手入駐商家共同打造一系列女性詞語反汙名化文案，用強烈的視覺衝擊，讓女性真正的聲音被聽見。標語包括重申婦女節意義：「『婦女節』是紀念各國婦女百餘年來爭取和平、平等、發展的節日」、「不是女神節，不是女王節，是三八婦女節」、「三八是為了慶祝婦女團結和解放的日子」

據報導，拒絕污名化女性詞彙的標語則包括：「『名媛』指出身高門、才貌雙全的女性」、「『小姐』是對未婚女性的尊稱」、「『小仙女』指可爱、漂亮、心地善良的小女生」、「『娘』指女性長輩或老年婦女」、「『聖母』指有神通、有地位的神話女性」。

此外，也有鼓勵女性、實踐女權的標語，包括：「粉色不是軟弱，一樣可以是力量」、「婦女能頂半邊天」、「你不一定要成為玫瑰，你是你自己喜歡的樣子」、「我想要自由，平等，這是人權，不是女權」、「沒有哪個領域是性別專屬」、「沒有哪個領域是性別專屬。」

報導說，重慶北城天街標語受到許多好評，有評論認為，認為婦女節文案從女性的視角出發，並真正地尊重她們，不盲目追隨潮流，表示真誠的尊重與理解，讓婦女節營銷回歸本質。

3月4日，重慶觀音橋北城天街所有標語被全部置換，變成都是商業廣告標語，引發網民討論。有網民指控是有男性舉報標語敏感有引戰的嫌疑；也有網民諷刺，「說是用詞不當被投訴了，請問那個詞不當了？戳到誰敏感的小心臟了」、「不能有標語但是卻能有充滿消費主義陷阱的廣告，而真正為女性謀福利 的事情要撤掉，不會還以為婦女節就是要消費要變成女神節女王節吧？」