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農夫山泉辱華？包裝圖樣被指是日淺草寺 網友出征喊抵制

中國新聞組／北京8日電
農夫山泉的產品包裝遭指含有日本元素，引起網友抵制。（取材自微博）
農夫山泉的產品包裝遭指含有日本元素，引起網友抵制。（取材自微博）

飲料業龍頭娃哈哈集團創辦人宗慶後逝世後，另一家飲料大廠農夫山泉陷入連串輿論風暴，近日其產品東方樹葉（綠茶）產品充斥日本元素，被網民質疑「不愛國」「媚日」，爆發抵制風潮。農夫山泉回應指綠茶產品標籤上的建築圖案是根據中國寺廟建築形象所做的藝術創作。

綜合媒體報導，宗慶後2月25日病逝，引發大批網友悼念，有人將娃哈哈對比同樣以礦泉水與飲料起家的農夫山泉，不料網民發現，娃哈哈的飲料瓶身印著「祖國大好河山」、「中華」等字，但是農夫山泉瓶裝水與飲料包裝充斥著「淺草寺五重塔」、「魚旗」等日本元素，質疑其有「辱華」之嫌。

中新社旗下「中新經緯」報導，農夫山泉7日回應稱，包裝上的建築圖案，是根據中國寺廟建築形象所做的藝術創作。

農夫山泉還表示，這款綠茶包裝上註明，「公元1267年，日僧南浦紹明於徑山寺修佛習茶，攜蒸青綠茶東渡，日本抹茶由此發源」。同時，在多篇文獻中均有描述論證，所述內容來源真實、出處明確，旨在展示中國茶及茶文化對世界的影響，「展示了民族自信」。

農夫山泉綠茶包裝被指為「媚日」，只是近來陷入輿論風暴的一環，風暴的根源則是農夫山泉創辦人鍾睒睒與宗慶後生前的事業關係，鍾睒睒被指為「忘恩負義」，遭到不少批評。而鍾睒睒的兒子鍾墅子入籍美國一事，又接著遭到部分中國網友指責。

面對一連串風暴，鍾睒睒3日公開發表題為「我與宗老二三事」的文章，說明自己與宗慶後的關係，稱「宗老一直是我尊敬的企業家。他與我亦師亦友，當然，也互為競爭對手」。

一連串輿論風暴，連帶導致農夫山泉3月以來在香港股價連跌數日。截至7日收盤，累計下跌5.74%，市值縮水逾港幣300億元（約38.3億美元）。

對於網絡近期出現打着「愛國」旗號攻擊民企的風氣，官方「浙江宣傳」日前發表題為「愛國情懷豈能這樣消費」的文章，呼籲堅決煞住這股歪風邪氣。環球時報前總編胡錫進也表示堅決反對向企業發射這樣的「政治毒箭」。

部分中國網民認為農夫山泉包裝上的「魚旗」是日本元素，也有吹捧日本軍國主義與「辱華...
部分中國網民認為農夫山泉包裝上的「魚旗」是日本元素，也有吹捧日本軍國主義與「辱華」嫌疑。（取材自微博）

農夫山泉 鍾睒睒 日本

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