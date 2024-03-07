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對中信心不足 熱錢湧境外投資 需求「簡直瘋了」

中國新聞組／北京7日電
中國投資者瘋狂湧向海外，境外投資已觸及上限。（取材自第一財經）
中國投資者瘋狂湧向海外，境外投資已觸及上限。（取材自第一財經）

中國資金正以極快的速度湧入投資海外資產的基金，觸及北京設下的境外投資上限。有消息人士表示，今年本地投資者對境外投資QDII基金的需求「簡直瘋了」。分析指出，這將使中國在振興國內市場和穩定人民幣的努力變得更加複雜。

美國之音引述路透報導，中國證券投資基金業協會的數據顯示，1月份合格境內機構投資者（QDII）基金銷量同比增長50%，創歷史新高。

QDII計畫是一個重要的境外投資渠道，允許中國人在北京嚴格的資本管制下購買海外證券。與此形成對照的是，中國國內股票型共同基金銷量則下降35%。QDII基金管理資產規模同比增長19%。

追蹤日經平均指數（Nikkei 225）和納斯達克上市股票交易所交易基金（ETFs）最近幾周顯示出溢價風險，因為買家出價遠高於標的資產的價值來搶占份額。

報導說，這股海外投資熱潮不僅反映了中國投資者對本國國內市場的信心不足，同時也凸顯了中國資本帳戶和貨幣面臨的壓力，以及重建國內投資者對本國市場信心方面所面臨的挑戰。

目前中國股市正在接近五年以來的最低點，而中國30年期國債收益率已跌至歷史新低。

報導指出，上海的FR Harvest Asset Management幫助客戶通過QDII進行投資的其創始合夥人樂榮指出，感受到客戶迫切需要多元化的資產配置。「經過20年的高增長和高回報之後，中國經濟在可預見的未來面臨放緩」。

QDII計畫受到中國國家外匯管理局規定的配額或境外投資限額的限制。據官方數據顯示，自去年7月份以來未有新的配額被授予，目前累計批準的配額為1655億美元。

上星期，華夏基金（ChinaAMC）將投資者對其華夏全球科技先鋒混合證券投資基金的認購上限，設定為每日2000元人民幣，該基金將美國科技巨頭列為其最大持股之一；宏利基金管理公司（Manulife Fund Management）為其印度機會股票型投資基金設定了每日最高購買額300元人民幣。

路透援引兩名知情人士的話說，另一款在中國銷售的QDII產品正在向英國對衝基金貝萊德投信（Blackrock）進行投資，今年的融資額激增了5倍，籌集了近1200萬美元，而2023年籌集的資金為210萬美元。

投資 證券 融資

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