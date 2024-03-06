我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

中國勞工「沒假休」、「不敢休」 霍啟剛建議增加青年休假

中國新聞組／北京6日電
中國人大代表霍啟剛提議增加帶薪年假天數，引起中國網友熱議。（取材自@jellytat95）
中國人大代表霍啟剛提議增加帶薪年假天數，引起中國網友熱議。（取材自@jellytat95）

中國全國人大代表霍啟剛，擬提出修改休假天數的建議，尤其針對工作年資不滿10年的青年族群增加休假天數，以促進年輕人的旅遊消費。該提案引起網友討論，衝上微博熱搜。

澎湃新聞報導，鑑於中國勞工存在「沒假休」、「不能休」、「不敢休」的情況，全國人大代表、香港立法會議員霍啟剛擬提交一份「關於落實完善工時與帶薪年休假制度，促進國民經濟循環，提升人民幸福感」的建議。

內容包括強制實施有薪年假、改善法律以強化對企業年休假執行的約束，以及針對現行「職工帶薪年休假條例」第三條關於年休假天數的規定進行修改，按工齡計增帶薪年休假天數：職工累計工作已滿1年不滿10年，首兩年每年5日，之後每年加1日，遞增至最高10日。

根據中國國務院2008年頒布的條例規定，目前中國勞工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天。

霍啟剛認為改善工時與有薪年假制度，有助於提升人民幸福感，並擴大內需。尤其是旅遊產業，由於中國現有休假制度使出遊人潮過度集中於「五一」和「十一」等假期，旅遊景點服務品質和遊客體驗都下降。尤其佔旅遊市場消費主力的青年族群，多半都是年資10年以下，一年只有5天休假，難以充分休息，更無法安排出遊。

此外，霍啟剛更建議嚴格落實每周工時規定，對企業加強監督。並制定細則，禁止企業取消職工年休假等。

該提案關鍵字衝上微博熱搜，引網友熱議，突破2億閱讀，2.5萬則討論。多數網友對此表示支持，但更擔憂執行面的問題：「這個建議很好，但能落實嗎？」、「心是好心，但可能執行起來會有難度。其實能保障每周雙休、早9晚6不加班就會讓很多人心滿意足了。」

勞工 微博 國務院

上一則

瘋螢石…杭州民眾水庫邊挖啊挖 「再不去就沒了」

下一則

AI納9年義務教育 雷軍帶4案提議

延伸閱讀

車庫、消防站… 廣設投票點 選民仍稀少

車庫、消防站… 廣設投票點 選民仍稀少
舊金山市長布里德投票後訪華埠 宣傳C、E、F提案

舊金山市長布里德投票後訪華埠 宣傳C、E、F提案
鄭雁雄籲擦亮香港金融中心招牌 李家超勉在京港生當合作橋樑

鄭雁雄籲擦亮香港金融中心招牌 李家超勉在京港生當合作橋樑
美參議員魯比歐提案大幅調高關稅 阻止中國汽車湧進美國

美參議員魯比歐提案大幅調高關稅 阻止中國汽車湧進美國

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普12州勝選、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠