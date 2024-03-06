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陸船翻覆事件後 珠海嚴厲取締三無船

中國新聞組／北京6日電
中國各地向來積極查處「三無」船舶，圖為福建早前強行拆解「三無」船舶。（新華社）
中國各地向來積極查處「三無」船舶，圖為福建早前強行拆解「三無」船舶。（新華社）

在金門海域漁船翻覆事件後，兩岸加強查緝「三無」漁船事件。廣東珠海近日再度發布通告，明定無船名號、無船籍港、無船舶證書的「三無」船舶一律禁止離港，將予以沒收取締，依法銷毀。

珠海市公安局、海警局等九個部門近日聯合發布「關於嚴厲打擊非法從事海釣活動的通告」。

通告指出，今年2月29日，珠海市五艘出海釣魚的船舶遭遇大風浪天氣影響，有三艘艱難返航、兩艘遇險求救，其中一艘求救船舶上7人被救援力量快速救起，另一艘遇險船舶上6人失聯，當晚海面天色黑暗、風高浪急，6人命懸一線，珠海海事局、珠海海警局等部門組織28艘船舶經3個多小時艱苦搜救，才於3月1日凌晨將6人成功救起。

通告表示，此次冒險違規出海行為引發的險情教訓深刻，充分暴露非法海釣的危害。為切實維護民眾生命安全，遏制海上安全事故發生，根據中國刑法、治安管理處罰法、海上交通安全法、國務院對清理、取締「三無」船舶通告的批覆等法律法規，決定在珠海全市範圍內開展打擊非法從事海釣活動專項行動，除嚴禁「三無」船舶、證照不齊或失效船舶從事海釣活動，「三無」船舶也一律禁止離港。

通告稱，違反規定者一經查實，由相關部門依法處理。對拒絕、阻礙執法人員依法執行公務的，海警、公安部門將依法處理，涉嫌犯罪的依法追究刑事責任。

國務院 釣魚

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