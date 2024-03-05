遊客住宿被強迫「刷臉」 政協委員稱不合法、提案要取消

旅遊市場過度使用人臉識別問題，被提上兩會討論。（取材自知乎／中科智樺提供）

為解決當前旅遊市場過度使用人臉識別 問題，全國政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌在兩會上提交提案，呼籲取消所有賓館、酒店的「刷臉」環節，認為此舉既不合法，也降低服務效率。另外，全國政協委員李正國則建議，放寬35歲就業 年齡限制，相關議題登上微博熱搜榜第一。

新京報貝殼財經報導，戴斌指出，調查發現，目前中國國內幾乎所有省市的賓館、飯店、民宿 等旅遊住宿機構都設置了人臉辨識系統，遊客除了要出示並由接待人員查驗證件，還要到專門的人臉辨識設備前「刷臉」才能入住。該措施不僅降低了服務效率，容易引起遊客的不滿和投訴，也增加了企業的營運成本。

戴斌說，進一步研究發現，度假區、滑雪場、索道、主題樂園、博物館、圖書館、機場、碼頭、火車站等旅遊流量入口和消費場景安裝人臉辨識終端也已經是普遍現象，強制使用的場合也是愈來愈多。

「在雲南、北京、廣東等地的飯店企業、旅遊和商務主管部門、基層派出所和地方公安廳局的調查發現，在飯店加裝人臉辨識設備終端，既沒有明確的法律和行政法規規定，也沒有正式成文的部門規章規定。」戴斌表示，現在讓遊客做人臉識別的地方都是按照「告知且同意」的原則實施的，即公安部門告知旅館、酒店、民宿，然後旅館、酒店、民宿也同意做。

為優化旅遊市場環境，戴斌建議公安部對強制酒店、度假村、民宿等旅遊住宿機構購買和使用人臉辨識終端的情況，進行全面摸底排查，包括要求安裝的法律依據、要求安裝的部門和層級、是否指定廠家品牌、是否與原有的身份證查驗系統並行，是否要求同步上傳資訊等，及時指導各地公安部門取消遊客入住賓館酒店必須「刷臉」的規定，並召回相關的軟硬體設備。

另據觀察者網報導，近年來，「年齡要求：35歲以下」的招募公告屢見不鮮，成了不少職場人找工作時繞不開的硬性要求。全國政協委員、民盟四川省委會副主委、四川恆和信律師事務所主任李正國稱，「設置35歲職業門檻，首先是認知錯誤。」

在李正國看來，當前中國就業競爭激烈，許多年輕人為尋求穩定更願意考公考編，導致體制內崗位競爭激烈。同時，中國人口逐漸進入負成長時代，人口紅利逐漸消退，「35歲職場門檻」與社會發展趨勢背道而馳。