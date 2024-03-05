我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

就業難…中國多所院校籲畢業生參軍 到西部、去農村扶貧

記者賴錦宏／綜合報導
今年大學應屆畢業生人數將達到1179萬，就業形勢較往年更為嚴峻。圖為山西太原3月2日舉行的招聘會，吸引許多人前來尋找工作機會。（中新社）
今年大學應屆畢業生人數將達到1179萬，就業形勢較往年更為嚴峻。圖為山西太原3月2日舉行的招聘會，吸引許多人前來尋找工作機會。（中新社）

中國今年大學應屆畢業生預計將增至1179萬，社會新鮮人的就業壓力將比往年更為嚴峻。多所院校近期陸續呼籲畢業生「積極就業」，不要只盯著公務員和研究所考試，一些院校甚至建議學生響應國家號召參加西部志願服務、到農村扶貧，要「讓人生昇華」，甚至鼓勵他們參軍。

澎湃新聞指出，浙江理工大學、黑龍江黑河學院、福建師範大學經濟學院、海南師範大學等近期都發出公開信或倡議書，內容大同小異。

福建師範大學經濟學院的倡議書稱：「官方體制內和政策性崗位供給有限、企業崗位需求收縮，供需結構性矛盾突出。在此背景下，畢業生就業競爭激烈、就業形勢嚴峻。同學們和家長們應科學研判當前的就業形勢，及時關注就業政策變動......」

「建議將個人未來發展與國家需求緊密結合，參加『三支一扶』、『西部計畫』等國家基層服務項目，鼓勵『應徵入伍』，投身邊遠地區和基層一線，到祖國最需要的地方建功立業，彰顯自身價值，綻放人生的精采。」

海南師範大學的公開信則稱：「2024年中國經濟回升向好，但國際環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟壓力仍然不小......縱觀種種，2024屆畢業生的就業形勢依舊嚴峻。」

「然而壓力再大，這都是你們必須跨過的檻，你們要做的，就是認清形勢。合理調整就業預期，科學制定就業目標，不要好高騖遠，更不要妄自菲薄，要堅信通過自身努力，一定會實現人生價值。還要把個人理想追求融入到黨和國家事業中，成長為擔當民族復興大任的時代新人。」

國家統計局上周公布，去年中國各大學研究生招生130.2萬人，在讀研究生388.3萬人，畢業生101.5萬人，研究生招生人數連續六年增長。有媒體報導，包括北大、復旦等多所大學因研究生數量增長，宿舍已供不應求，一些院校已不再提供宿舍。而研究生急增的原因，多數認為與經濟轉差、就業前景不明有關。

就業

上一則

李尚福缺席兩會 全國人大發言人：他已不是人大代表

下一則

兩會總理記者會不再有 分析：李強受辱、改革開放告終

延伸閱讀

中國多所大學籲畢業生別考公務員和研究所 到農村扶貧去

中國多所大學籲畢業生別考公務員和研究所 到農村扶貧去
大學畢業生在加州 平均時薪64.04元

大學畢業生在加州 平均時薪64.04元
中國高校開啟今年對台招生 國台辦：可報名423所高校

中國高校開啟今年對台招生 國台辦：可報名423所高校
WSJ：半數美國大學生畢業後從事工作大材小用

WSJ：半數美國大學生畢業後從事工作大材小用

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋