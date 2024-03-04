「麻辣王子」創始人瞞億萬家產 富二代：有錢讓我快樂

張玉東（左）和兒子張子龍。（取材自鳳凰網）

從小被蒙在鼓裡，以為家裡負債累累，學習讀書一路靠自己，在就業 市場碰壁後進入家族企業上班，才發現自家產業高達上億（人民幣，下同）……，近幾個月，隨著「00後被隱瞞億萬家產20年」的「爽文」暴紅，中國零食品牌「麻辣王子」創始人張玉東與兒子張子龍受到關注，對於網上質疑「炒作」，張玉東回應：早期負債經營，沒有刻意隱瞞。

瀟湘晨報報導，麻辣王子發源於湖南平江，是年銷售額過10億的知名辣條品牌。隨著張子龍的意外暴紅，好奇、探尋的聲音也蜂擁湧向這家老牌零食企業。對此，張玉東回應：「他不知道的就是真不知道」。

報導指出，或許造成張子龍認知與現實差距最直接的原因，不是家長的刻意隱瞞，還真在於「他沒有問」。張玉東表示，這是家庭教育方式下自然的結果，「我們從小教育他，專注於自己的本業，他也不關注這些方面。」

另一方面，大眾聽起來離奇的「負債」事實上也並非脫離現實。張玉東表示，為了撕掉「垃圾食物」的標籤，推進辣條健康化，2013年開始，麻辣王子砍掉有著3億銷售額的低端生產線，升級製藥及GMP車間等設備，「我們把所有的資源投入到產品設備、技術和品牌創新裡，十幾年的話一直是投入大於收益，其實就是負債經營。」

比起富二代，張玉東更希望張子龍成為一個創業二代，「因為麻辣王子就是從創業的這個過程中間一步步走過的。」

據報導，20年來對於自家狀況一直被「蒙在鼓裡」，張子龍此前受訪坦言，有錢確實讓他感到快樂。目前，張子龍正在家族企業的車間基層崗位上工作。