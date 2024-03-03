曹縣馬面裙訂單接到手軟 當地人「在家熨衣服」都能賺大錢

馬面裙。(取材自微博)

繼馬面裙成「新春戰袍」並熱賣3個億後，「400名大學生回曹縣小鎮賣馬面裙」再次登上熱搜。曹縣，這個山東小縣城，訂單接到手軟，當地人在家熨衣服都能掙錢。

「我以前是做農產品的，主要賣辣椒。」曹縣馬面裙商家吳先生說，去年5月放棄了農產品生意，在安蔡樓鎮專心做起了馬面裙。封面新聞報導，乘著傳統服飾的東風，吳先生在本地的實體店和電商 平台一年營業額加起來超過了2000萬(人民幣，約281萬美元)，「利潤 比賣辣椒多了十倍不止。」吳先生說。

吳先生說，直播間每天都要賣出去600-800條馬面裙，一般要忙五六個小時，訂單太多了。

當地居民正在家裡裁剪漢服上衣。(取材自封面新聞)

馬面裙的高利潤，得益於廣大的市場。吳先生介紹，同屬於漢服，但馬面裙不需要繁複搭配，而且對身材的包容性更高。某電商平台女士漢服熱賣榜中，「好價榜」、「熱銷榜」、「好評榜」榜首都是馬面裙。

同時，曹縣完整的漢服生產鏈也給馬面裙的熱銷提供了良好的生產環境。曹縣曾是全國有名的影視服裝生產基地，漢服熱度起來後，借助互聯網成了全中國重要的淘寶產業集群。

「訂單太多了，我每天大概需要訂10萬元(人民幣，下同)的貨，不夠賣，聯繫的兩個廠家忙不過來，只能在村裡找幾家人幫忙。」據吳先生所言，曹縣很多人家裡都有專用的熨燙機，「包括我家也有一台。」一台熨燙機成本在2000元左右，「從學習到使用，也就一兩天時間」。

當地居民在家裡接單熨燙馬面裙。(取材自封面新聞)

據吳先生所言，馬面裙所需的面料需要從浙江等地運回，到達曹縣後，從裁剪、合片、上腰頭、壓褶、熨燙等加工流程開始，馬面裙的利潤可以從工廠覆蓋到家庭。

就以熨燙為例，這種小型熨燙機的運轉，給家庭也帶來了可觀的收益。「一條馬面裙的熨燙費大概在1-1.5元，一天下來不間斷的話，熟練工做200條還是可以。而現在機器根本閒不下來，訂單已經爆了。」馬面裙的售後處理也相對更為簡單。清理熨燙一下也不會影響二次銷售。

「馬面裙的熱度，或者是漢服的熱度，它其實是我們文化自信、文化傳承的體現。」四川省傳統文化促進會漢服文化專委會執行主任施倩表示。曹縣的這波馬面裙熱度其實並不屬於曇花一現，得益於漢服文化的廣泛傳播，以及馬面裙的搭配優勢，從十多歲到四五十歲的女性都能通過馬面裙體會到漢服文化的魅力。

施倩說，目前中國國內做馬面裙原創設計的難度很高，「因為漢服的設計，需要對文化有足夠深、足夠正確的理解，還需要尊重人們的使用習慣，這是一個漫長的過程。」此外，保護版權問題也值得注意。