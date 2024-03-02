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習近平促「新質生產力」 挺新能源車 指示加快建充電設施

記者陳宥菘／綜合報導
習近平指示支持新能源車，圖為參觀者去年在比亞迪汽車展台展出的智能液壓車身控制系統展品前駐足觀看。（新華社）
習近平指示支持新能源車，圖為參觀者去年在比亞迪汽車展台展出的智能液壓車身控制系統展品前駐足觀看。（新華社）

中國國家主席習近平2月29日在政治局學習會議上指出，中國新能源汽車、鋰電池和光伏產品已在國際市場上形成強大競爭力；要把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新增長點，促進新質生產力發展；要加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。

新華社報導，中共中央政治局2月29日下午就新能源技術與能源安全進行第12次集體學習，習近平主持學習時強調，要聚焦能源關鍵領域與重大需求，加強關鍵核心技術聯合攻關，把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新成長點，促進「新質生產力」發展。

習近平在會議中指出，能源發展仍面臨需求壓力大、供給制約較多、綠色低碳轉型任務艱鉅等一系列挑戰，應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。

習近平表示，要統籌好新能源發展和國家能源安全，堅持規畫先行、加強頂層設計、搞好統籌兼顧，注意處理好新能源與傳統能源、全局與局部、政府與市場、能源開發和節約利用等關係。要以更大力度推動新能源高品質發展，為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障。

習近平強調，要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域與重大需求，合理選擇技術路線，發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科學研究成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動中國產業升級的新成長點，促進新質生產力發展。

習近平指出，要適應能源轉型需要，進一步建設新能源基礎設施網絡，推動電網基礎設施智慧化改造和智慧微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。加速建構充電基礎設施網路體系，支撐新能源汽車快速發展。

習近平強調，要深化新能源科技創新國際合作。有秩序地推動新能源產業鏈合作，建構能源綠化低碳轉型共贏新模式。深入參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。

中共中央總書記習近平29日主持政治局集體學習時強調，要把能源技術及其關聯產業培育...
中共中央總書記習近平29日主持政治局集體學習時強調，要把能源技術及其關聯產業培育成帶動國家產業升級的新成長點，促進「新質生產力」發展。（新華社）

習近平 中共

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