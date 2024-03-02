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迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

中國新聞組／北京2日電
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

女星迪麗熱巴又美出圈了，這一次是她為「時裝L'OFFICIEL」雜誌拍的一組天使風照片，流出的拍攝視頻美翻一眾網友，高讚評論直言熱巴「有一種跟自己不是一個物種的感覺」。也有網友注意到了熱巴的拍照姿勢，與很多明星類似，只是每個人的妝造不盡相同，有網友勸普通人千萬別亂學。

網路掀起「天使蹲」，博主示範「天使蹲」的要點。（取材自小紅書@歐陽春曉Auror...
網路掀起「天使蹲」，博主示範「天使蹲」的要點。（取材自小紅書@歐陽春曉Aurora影片截圖）

壹讀傳媒報導，要論經典的拍照姿勢，蹲姿拍必須占據一席之地，尤其是熱巴此次出圈的「天使蹲」。其實「神仙姐姐」劉亦菲就曾拍過類似姿勢的照片，只是這次熱巴拍攝時沒穿鞋，是自行踮腳的，而劉亦菲穿了高跟鞋，也相當於「被動踮腳」了。

亞洲蹲拍照姿勢。（取材自小紅書截圖）
亞洲蹲拍照姿勢。（取材自小紅書截圖）

除了「天使蹲」，拍照時用到三角形原理的姿勢還不少，比如迪麗熱巴經常翹起腳來拍照，這一姿勢就暗含了三角形原理。

但相比於翹腳等姿勢，熱巴同款「天使蹲」也有一個很明顯的「弊端」：對身材比例要求嚴苛；簡單說就是，不適合腿短、腿粗的人。

事實上，即使又瘦腿又長，要想做到像熱巴一樣踮腳拍也不容易，因為有可能會保持不了平衡，一屁墩坐地上。就連熱巴也沒堅持幾秒，就差點一屁墩坐地上了；要知道，這姿勢看著簡單，實際上並不好掌握。

實在做不來熱巴「天使蹲」的，可以試試亞洲蹲，即雙腳完全著地，臀部貼近腳踝，雙膝分開。相比於踮腳的「天使蹲」，亞洲蹲時整個腳和地面都緊密接觸，接觸面積更大，使得人們更容易保持平衡。不過，雖然亞洲蹲聽起來簡單，也得各個關節和肌肉都很協調才能做得到。

此外，太高或者太胖的人也做不成亞洲蹲，太胖的人，尤其是腹部肥胖的人可能會蹲不下來，且太高或太胖容易導致人的重心不穩，從而蹲不穩。

一般來說，相比於歐美人，中國人做亞洲蹲會容易許多。一個原因就是，中國人普遍經歷了「蹲廁訓練」，把亞洲蹲練成了肌肉記憶，而歐美國家更習慣使用坐便。當然，本來可以亞洲蹲，但如果不經常蹲廁或不訓練，也可能會做不來這個動作。

迪麗熱巴因「天使蹲」再度出圈。（取材自微信公眾號@時裝LOFFICIEL）
迪麗熱巴因「天使蹲」再度出圈。（取材自微信公眾號@時裝LOFFICIEL）

天使 劉亦菲 迪麗熱巴

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