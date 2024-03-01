寧夏小伙非洲當酋長 可娶4妻能世襲 返中體悟「只是頭銜」

李滿虎(中)在喀麥隆被加冕第二個酋長身分。(取材自九派新聞／受訪者供圖)

厭倦國企工作，辭職去非洲，2015年12月寧夏小伙李滿虎踏上奈及利亞的土地，最初從事技術工作，晚上睡在礦山上的彩鋼房貨櫃裡。再後來，他的工作轉向行政，公司為當地建造橋樑，他需要與許多政府部門溝通大事小事。2018年時，當時27歲的李滿虎被奈及利亞土王授予「幸運酋長一世」，並在不久後還成為喀麥隆的酋長。如今他的情況如何呢？

九派新聞報導，李滿虎是中地海外集團奈及利亞公司的職員，公司承建奈及利亞與喀麥隆的跨境大橋項目，他負責行政外聯等事務，因此認識了當地土王的兒子，對方覺得他人很真誠，把他引薦給其父，當了酋長。

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土王說，選他當酋長 ，一是表示當地對中國公司的認可，二是期待他能代表土王去處理公司與當地人的一些事務。土王給他封號「幸運酋長一世」，當地工人以前叫他名字，現在要改口叫Chief，見面還得跟他行禮。

酋長的權力很多，不僅可以娶四個老婆，還是世襲制，土王催李滿虎生兒子，說兒子能繼承封號，成為「幸運酋長二世」。

官方發給李滿虎的酋長身分證。(取材自九派新聞／受訪者供圖)

在奈及利亞當酋長之後，喀麥隆那邊的酋長也辦了個儀式，承認了他的酋長頭銜。公司也覺得這是好事，這樣一來，在兩邊開展工作都會順利得多。就這樣，李滿虎成為奈及利亞和喀麥隆雙酋長。

2020年年底，李滿虎從奈及利亞回中國探親。因為疫情 ，他放棄了原來的工作，2019年結婚，妻兒都在國內。回國後小孩也出生了。