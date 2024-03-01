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「你這個蠢貨」 湖南師掐臉罵學生：不配讀書

中國新聞組／北京1日電
視頻顯示一名女教師在掐學生的臉。（取材自澎湃新聞）
視頻顯示一名女教師在掐學生的臉。（取材自澎湃新聞）

一段湖南湘潭市教師因學生不會做題而對其打罵辱罵的視頻近日引起關注，女教師對兩名男女學生多次喝叫「你這個蠢貨」，並做出掐臉、扯頭髮、用書本打臉等動作。當局通報，粗暴對待學生的涉事教師已被暫停工作並責令其接受調查。

來源：YouTube

奔流新聞報導，網傳長達三分鐘視頻顯示，是一間多人共用的辦公室，一個小女孩站在一位穿棕色羽絨服的女老師面前，女老師坐在椅子上對小女孩大聲喝斥，並不斷用手推搡女孩，情緒激動時還不斷拽著女孩的頭髮、掐臉、用書本打臉、扔學生書本等行為。

「八分之七變成多少？說話啊！」女老師顯得情緒很激動，邊說邊用巴掌扇女孩的臉，挨打的女孩身體傾斜，穩住身體後，老師又說，「我打死你，你瞎是吧，把8變成多少？好多！讀書，你配讀書嗎？」女生開始抽泣，惱怒的女老師一把揪住女孩的頭髮往桌子上撞，旁邊一位身穿白色上衣正在玩手機的女老師，不僅沒有及時制止，反而勸小女孩別哭了。

約90秒後，一名男孩到老師辦公室交作業後，穿棕色羽絨服的女老師先用男孩的作業打女孩的頭，然後掐男孩的臉，並問男孩「最小的合數是幾？你告訴我是多少？」隨後把男孩作業扔在地上。男孩退後撿作業了，穿棕色羽絨服的女老師又扯女孩的頭髮，差點把女孩扯倒在地。之後，該女老師扯著女孩的頭髮來回撞。

家長群聊紀錄顯示，涉事學校為湘鄉市栗山鎮金泉學校，涉事女老師是數學老師，被打罵的男女生都是該校六年級學生，白衣服老師是語文老師兼班主任。

視頻廣泛傳播後，引起不少網民的憤怒。

有關此事的多段聊天紀錄也被網友扒出，稱拍攝該視頻的老師遭到威脅。2月29日，湘潭市教育局回應稱，公安機關已介入，涉事學校校長被免職，拍攝者「肯定受保護」。

央視網報導，女老師到底是在輔導作業還是發泄個人情緒？沒有一個孩子不配讀書，倒是隨意羞辱打罵孩子的老師，該想一想自己配不配教書育人。

藝人馬天宇說，毆打並侮辱學生，還威脅同事， 這是根兒壞。 情緒不穩定及神經病不適合做老師的工作。

視頻顯示一名女教師在掐學生的臉。（取材自澎湃新聞）
視頻顯示一名女教師在掐學生的臉。（取材自澎湃新聞）

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