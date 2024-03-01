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北京男出軌女主播轉400萬買房 妻要求返還 法院判了

中國新聞組／北京1日電
丈夫出軌女主播轉帳400萬買房，妻子提告第三者全額返還獲法院支持；示意圖。(取材自澎湃新聞)
丈夫出軌女主播轉帳400萬買房，妻子提告第三者全額返還獲法院支持；示意圖。(取材自澎湃新聞)

北京一名男子出軌短視頻平台的年輕主播，還轉帳近400萬（人民幣，下同，約55.6萬美元）給對方買房，男子的妻子發現後起訴要求返還，最終法院判決贈予無效，全額返還。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，北京李女士與丈夫胡先生結婚十年，隨著胡先生的事業穩定發展，出差頻率也隨之提高，李女士對此並未放在心上，只是發現丈夫不知何時開始熱中於抱著手機刷短視頻。直到李女士發現胡先生名下銀行帳戶有一筆數百萬元款項的轉出紀錄，而收款人竟是胡先生常用短視頻平台的一名年輕主播。

在李女士的責問之下，胡先生才承認，不久前他已與該名主播金女士發展為男女朋友關係，並時常以出差為由前往金女士的居住地，為了向金女士示好，胡先生已向金女士及金女士的母親共轉帳近400萬用於金女士購房和裝修，用上述資金購買的房屋已經登記在了金女士的名下。

李女士震驚於丈夫瞞著自己擅自處分巨額夫妻共同財產的事實，將金女士和其母親訴至法院，要求返還全部款項。

金女士抗辯稱，自己是抱著發展結婚對象的目的與胡先生交往，並不知曉胡先生已婚，不存在插足他人婚姻的故意，而且她作為主播收入頗豐，與母親收受贈款也是為了考驗胡先生對她的感情而並非圖財，因此不應當返還款項。

法院審理認為，胡先生名下的財產應屬於夫妻共同財產，夫妻對共同財產有平等的處分權，胡先生未經配偶李女士同意，擅自將巨額夫妻共同財產贈與婚外異性，構成無權處分，且其違反夫妻忠實義務贈與錢款的行為違反公序良俗，贈與行為無效。

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