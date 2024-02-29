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耗時18年 中國把「空間站」搬到地面 能模擬太空環境做實驗

中國新聞組／北京29日電
間環境地面模擬裝置園區效果圖。(取材自哈爾濱工業大學)
間環境地面模擬裝置園區效果圖。(取材自哈爾濱工業大學)

由哈爾濱工業大學和中國航天科技集團聯合建設的「空間環境地面模擬裝置」27日通過國家驗收，開始正式運行。空間環境地面模擬裝置就是在地球建設一個與真實宇宙空間環境相似的「地面空間站」，相當於把空間站「搬」到地球上。這是中國航天領域首個大科學裝置。

來源：YouTube

香港文匯報報導，空間環境地面模擬裝置常務副總設計師、常務副總指揮、哈爾濱工業大學空間環境與物質科學研究院院長李立毅說明，「地面空間站」可以綜合模擬真空、低溫、粉塵、電磁輻射、電子／質子輻射、弱磁等九大類空間環境因素，聚焦航天領域重大基礎性科學技術問題。「未來，許多需要抵達太空才能進行的實驗，在這裡就可以完成。航天員們還可以在這裡體驗和適應月球、火星等星球的表面環境」。

李立毅指出，相較於把實驗儀器設備搬到太空，「地面空間站」既能節省成本、減少安全隱患，又可以根據科學問題和工程需要設置特定的環境因素，不受時空限制進行多次重複驗證，為全國、全世界的科學家提供科研的環境和條件。

近地空間等離子體環境模擬分系統。(取材自哈爾濱工業大學)
近地空間等離子體環境模擬分系統。(取材自哈爾濱工業大學)

報導指出，空間環境地面模擬裝置是「十二五」時期開始建設的國家重大科技基礎設施之一，位於哈爾濱新區。「空間環境地面模擬裝置建設園區」大約有50個足球場大小，「一大三小」實驗樓外表普通，裡面卻別有洞天。「一大」即空間綜合環境實驗樓，「三小」即空間等離子體科學實驗樓、空間磁環境科學實驗樓、動物培養室。

空間環境地面模擬裝置常務副總設計師李立毅做講解，國家驗收委員會專家現場考察。(取...
空間環境地面模擬裝置常務副總設計師李立毅做講解，國家驗收委員會專家現場考察。(取材自哈爾濱工業大學)

中國首個空間綜合環境與航天器、生命體和等離子體作用科學領域的大型研究基地，為中國航天器的在軌安全服役、人類的長期駐留以及人類對空間特殊環境、極端環境的防控能力提供幫助和支撐。該項目從2005年開始論證，到正式通過驗收，歷時18年。

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