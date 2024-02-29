蘋果棄造車中企震驚 李想認為正確戰略、雷軍藉機推小米車

蘋果決定放棄長達10年的電動車研發計劃。（美聯社）

蘋果決定放棄長達10年的電動車 研發計畫，昨引來多名中國「造車新勢力」巨頭「圍觀」。同樣以手機廠商身分造車的小米 董事長雷軍感到「非常震驚」，理想汽車董事長李想認為是正確的戰略選擇，小鵬汽車董事長何小鵬則稱原以為汽車行業將進入淘汰賽，沒想到蘋果出了這樣的牌。不少中國網民則諷這是蘋果被中國造車實力「嚇到了」。

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多家外媒昨天報導，蘋果公司（Apple）決定放棄電動汽車計畫。消息一出，震驚全球電動車行業，看在中國汽車行業巨頭的眼中則各有解讀。

新京報報導，雷軍昨天在微博發文稱，看到這個新聞，非常震驚。小米戰略是「人車家全生態」，「我們深知造車難度，3年前依然做了無比堅定的戰略選擇，認認真真為米粉造一輛好車！」。

傍晚，雷軍又在微博發文稱：「蘋果退出造車後，蘋果用戶選購智能電動車，小米SU7肯定是最好的選擇。」「小米SU7支持 Carplay，後排屏也支持掛接iPad」，為小米汽車兼容蘋果生態做背書。這讓不少中國網民看了稱：「太酸了，這是欺負蘋果不造車是吧」。

李想則表示，蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智慧 是絕對正確的策略選擇，時間點也適合。他分析，汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智慧。汽車的電動化是上半場，人工智慧才是決賽。

小鵬汽車董事長何小鵬則發文表達意外，「去年還討論過，汽車行業新進入者會在2024年內全部出牌，但除了蘋果。2024年後的10年會進入淘汰賽和全明星賽。但沒有想到蘋果在2024年出了這樣的牌。」

中央社報導，在社群媒體上，有不少數碼圈分析人士表示，蘋果放棄造車，尤其對小米汽車而言不算好消息。因為蘋果造車與小米造車有很高的相似度，巨頭蘋果折戟，在某種程度上證明了這條路很難走通。

中國網民則大都對此消息陷入「集體狂歡」，紛紛留言酸蘋果：「為啥小米都做成了，他們做不了呢」「人家都還沒上桌，桌子就被掀翻了。蘋果是被嚇到了。」「看到小米車的整合能力，看到比亞迪的價格，看到未來的頹勢，任何企業都要掂量掂量能否競爭得過。」「雷總這波是頂級部署了」。