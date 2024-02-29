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又有富豪潤了? 紅杉中國創辦人沈南鵬 獲新加坡居留權

中國新聞組／北京29日電
創辦紅杉中國的富豪沈南鵬。(路透)
創辦紅杉中國的富豪沈南鵬。(路透)

英國金融時報引述知情人士報導，美中緊張關係加劇之下，因早期對阿里巴巴、字節跳動和Shein的投資而聲名遠播的億萬富豪，紅杉資本中國基金人創辦人沈南鵬，在新冠疫情爆發前已申請並取得新加坡的永久居留權。

沈南鵬旗下的紅杉公司隨後即將業務擴展到新加坡，去年6月從美國紅杉資本分拆出來後在新加坡金融中心設了辦事處。紅杉當時說在星國設辦事處是出於業務原因，與任何管理人員的個人事務無關。

一位熟悉沈南鵬情況的人士說，他很少待在新加坡，看起來仍駐在香港，並經常赴中國。

據財經報導，作為「創業者背後的創業者」，紅杉中國從2005年創立至今，投資了500餘家企業，其中有60多家上市公司。他投資最成功的案例包括京東、大眾點評網、美團網、奇虎360、唯品會、極兔速遞和字節跳動等。 

有媒體曾統計，如果按照上市公司市值計算，紅杉中國投資的上市公司市值超過6200億美元。沈南鵬也被稱作「買下半個中國互聯網的男人」。360創始人周鴻禕更以「沙魚」來形容他，「只要聞到血腥味，就會不顧一切地衝過去」。

沈南鵬具有上海交通大學學士學位和耶魯大學碩士學位，他是攜程旅行網和如家酒店的創始人，也在2018年當選第十三屆全國政協委員。

沈南鵬被外界認為與官方關係密切，紅杉資本在2023年時因為被人舉報，透過向美國大學捐資間接影響美國政府的對中共政策，所以在6月宣布要拆分中國和美國的業務。

路透報導，美國國會今年2月的報告指出，紅杉資本中國基金、高通創投及另外3家創投公司至少挹注30億美元，投資支持中國軍方及鎮壓新疆少數民族的中國科技企業。

該委員會呼籲拜登政府，限制美國投資那些因與中國軍方或壓迫少數民族有關連、而遭美國政府制裁的中國企業。委員會也敦促當局加強約束美國對中投資，涵蓋更多產業。

投資 新加坡 耶魯大學

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