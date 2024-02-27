宗馥莉接手娃哈哈 已任職上百家企業 「創二代」接班路恐非坦途

娃哈哈創始人宗慶後辭世後，女兒宗馥莉被指已在上百家企業任職。圖為宗慶後和宗馥莉早年的合影。（取材自上游新聞）

中國傳奇飲料大亨、娃哈哈集團創始人宗慶後去世後，其女兒宗馥莉已在上百家企業任職；不過，她的接班之路或非坦途。媒體報導，娃哈哈的第一大股東、由杭州上城區國資獨資的杭州上城區文商旅投資 控股集團有限公司（下稱「上城文商旅控股」）計畫變賣所持的46%娃哈哈集團股權，這將是宗馥莉面臨的最大挑戰之一。

上游新聞報導，宗馥莉自2021年出任娃哈哈總經理後，已開始逐漸進入相關公司，擔任董監高職務。2021年底，娃哈哈在官網宣布，娃哈哈集團創辦人宗慶後之女宗馥莉出任娃哈哈副董事長兼總經理。

天眼查App顯示，目前，宗馥莉名下共關聯上百家企業，其中91家為存續狀態，包括杭州娃哈哈電子商務有限公司、杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司、宏勝飲料集團有限公司等，多為娃哈哈集團旗下公司。

報導指出，傳承一直是創業家家族的一大難題，一家公司的傳承往往包括股權和管理權兩個層面。

從股權角度看，儘管娃哈哈集團的創始人、董事長為宗慶後，但其第一大股東為「上城文商旅控股」，持股占46%。該公司先後由上城區財政局、上城區國資委、上城區國營資本營運公司100%控制，為杭州上城區國資獨資。宗慶後本人持有娃哈哈集團29.4%股權，為第二大股東，娃哈哈員工持股會持有剩餘24.6%股權。

從管理權角度來看，宗慶後由於創始人地位，加之娃哈哈職工持股會可能與其為一致行動人，他牢牢掌握著娃哈哈集團的話權。

宗慶後的獨生女兒宗馥莉，此前尚未獲得集團層面直接的股權和管理權。即使其全部繼承父親所持的29.4%股權，對娃哈哈集團能否達成如同父親一般的控制力度，也存在疑問。

值得關注的是，杭州國資有計畫變賣所持的娃哈哈集團股權。早在2006年5月，宗慶後曾在訪談中稱，正在與杭州市國資局商談其持有的46%娃哈哈集團股份的退出事宜。然而，這一事宜因娃哈哈與達能的糾紛而暫停。

2023年，這部分資產出讓有了新消息。根據百度 旗下招標資訊查詢平台－番番詢標寶，杭州上城國有投資控股於2023年7月，就擬轉讓持有的娃哈哈集團46%股權的權益價值評估和法律服務進行招標。

不過，事件還未有新進展。

娃哈哈集團第一大股東旗下有多家置業公司，近年地產業調整，上城區文商旅投資也從2022年10月開始，連續發行了超人民幣30億元（約4.16億美元）債券 ，償債壓力陡增。其出售娃哈哈集團46%股權，並非不可能。如果這部分股權由外部機構接手，宗馥莉接班，或面臨較大的挑戰。如果由娃哈哈創辦人及團隊接手，也需拿出巨額現金，背負的壓力不小。