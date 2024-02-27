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暗示做家務？江蘇女生日收999朵「鋼絲球玫瑰」真相曝

中國新聞組／北京27日電
潘女士收到999朵「鋼絲球玫瑰」。（影片截圖）
潘女士收到999朵「鋼絲球玫瑰」。（影片截圖）

江蘇南通一名潘女士近日在生日當天收到999朵「鋼絲球玫瑰」，在網上引起熱議，雖然本人認為這是一份非常特別的生日禮物，不少網民認為創意十足，但有人質疑這是男方暗示女方要多做家務。不過，後來確定這是潘女士女性友人送上的創意生日禮。

香港01報導，潘女士收到的鋼絲球花束在網上暴紅，引發不少人討論，有網民誤以為花束是男方送給女方的禮物，而且其中包含了「讓女方多做家務」的暗示，即使自己收到也並不開心，感覺沒有送禮的誠意。

潘女士則出面釋疑介紹，平時在家紡城做生意，與店員小梅兩人關係特別好，「平時就是關係很親近的小姐妹」。今年潘女士生日正好在過年期間，是花店的旺季，小梅便提前訂製「鋼絲球玫瑰」花束送給她。

據介紹，小梅先購買好所需的鋼絲球，再交由花店工作人員製作成花束，並加上包裝紙和裝飾等，包括材料和加工費，總共花費近千元人民幣。

潘女士認為，鋼絲球玫瑰是一份非常特別的禮物，「而且鋼絲球不會凋謝，不容易生鏽，可以擺放很長時間」。

潘女士說，鋼絲球花束也是搞怪的心情來製作，沒料到會讓部分網民誤解，「我們倆都是愛逗樂搞笑的，是想借著我生日的機會開心一下」。

網民看完當事人這番說法後表示，「這是情比鋼堅，愛如細絲，永不生鏽的愛」、「問題來了，玫瑰花貴還是鋼絲球貴？」另有網民打趣說，「你閨密是鋼絲球廠老闆娘吧」、「這是要洗一輩子的鍋碗瓢盆哪，用不完，根本用不完」。

潘女士收到999朵「鋼絲球玫瑰」。（影片截圖）
潘女士收到999朵「鋼絲球玫瑰」。（影片截圖）

香港

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