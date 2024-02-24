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中國載人探月太空船命名「夢舟」 寓意太空夢

記者賴錦宏／綜合報導
中國的月面著陸器（左）和新一代載人飛船（右）模型去年3月亮相。（央視畫面截圖）
中國的月面著陸器（左）和新一代載人飛船（右）模型去年3月亮相。（央視畫面截圖）

據中國載人航天工程辦公室消息，經公開徵集評選，近日，中國載人月球探測任務新飛行器名稱已經確定，新一代載人飛船命名為「夢舟」，月面著陸器命名為「攬月」。

央視新聞報導，中國太空站建造完成後，登陸月球成為中國人探索太空的下一個目標。隨著載人月球探測工程登月階段任務全面啟動實施，用於載人月球探測的新飛行器命名也提上日程。

2023年8月，中國載人航太工程辦公室面向社會大眾開展了載人月球探測任務新飛行器名稱徵集活動，在全社會引起廣泛關注和熱情參與，共收到來自航太、科技、文化傳播等領域的組織機構與社會各界人士的近2000份投稿。經專家遴選評審，將新一代載人太空船命名為「夢舟」，將月面登陸器命名為「攬月」。

報導稱，新飛行器的名稱具有鮮明的中國特色、時代特色和文化特色。「夢舟」寓意載人月球探測承載中國人的太空夢，開啟探索太空的新旅程，也體現了與神舟、天舟太空船家族的系統傳承；新一代載人太空船包括登月版和後續執行太空站 任務的近地版兩個型號，其中，登月版採用「夢舟Y」（太空船名稱+「月」字音節的大寫首字母）。 

「攬月」則取自中共前領導人毛澤東詩詞「可上九天攬月」，彰顯中國人探索宇宙、登陸月球的豪邁與自信。此前，新一代載人運載火箭已被命名為「長征十號」。

報導指出，目前，夢舟太空船、攬月登陸器和長徵十號運載火箭已全面進入初樣開發階段，各項工作進展順利。

太空 航太 字母

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