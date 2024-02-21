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交大天才參與發明Sora？謝賽寧澄清：跟我沒關係

中國新聞組╱上海22日電
謝賽寧就在自己的微信朋友圈發布澄清聲明，表示自己和Sora並沒有關係。(取材自微信)
謝賽寧就在自己的微信朋友圈發布澄清聲明，表示自己和Sora並沒有關係。(取材自微信)

OpenAI新發布的Sora成了全球人工智能領域的熱門話題，而近期一篇名為「震驚世界的Sora發明者之一，是畢業於上海交大的天才少年——謝賽寧」的文章得到大量轉發，當中提到，曾經的上海交大ACM班成員謝賽寧是Sora的發明者之一。

據青春上海報導，過了一天，謝賽寧力馬在自己的微信朋友圈發布澄清聲明，表示自己和Sora並沒有關係；但是他也談到，對於Sora這樣的複雜系統，人才第一，數據第二，算力第三，其他都沒有什麼是不可替代的。

據謝賽寧個人主頁及上海交通大學校友會介紹，謝賽寧現任紐約大學報計算機科學助理教授，同時隸屬於紐約大學數據科學中心。2013年，他從上海交通大學計算機科學與技術專業（ACM試點班）本科畢業。

另據中國新聞網報導，繼文本、圖像之後，OpenAI將其先進的AI技術拓展到了視頻領域，通過文本指令，Sora可以直接輸出長達60秒的視頻，包含高度細致的背景、複雜的多角度鏡頭，以及富有情感的多個角色。有專業人士表示，Sora是給內容創作者的超級大禮包，不僅可以降低成本、加速創作，還能讓觀眾的視覺體驗豐富到爆表，將比我們想像的還要精彩。

據青年參考報導，國際貨幣基金組織（IMF）表示，人工智能將影響全球近40%的工作崗位，應制定一套政策，利用人工智能的潛力造福人類。IMF指出，與人工智能高度互補的工作崗位最安全，不易被取代，包括外科醫生、律師和法官等。

人工智能 AI 紐約大學

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