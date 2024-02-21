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胡錫進發文「饒梅西一回」 挨批沒節操、牆頭草

中國新聞組／北京21日電
梅西已三度說明缺席香港賽事的原因，但不少中國網友仍無法接受。（路透）
梅西已三度說明缺席香港賽事的原因，但不少中國網友仍無法接受。（路透）

阿根廷球星梅西2月初在香港比賽未上場，在中國掀起輿論風暴。相較於多家中國媒體對梅西幾度回應不屑一顧，環球時報前總編胡錫進則表示，他接受梅西的說法。他還說，那不是什麼大事，可以過去了。有人理解這透露出中國饒了梅西一回，不過，胡的說法隨後遭網民批評「沒半點節操」，顯示事件形勢仍是撲朔迷離。

影音來源：YouTube

自由亞洲電台報導，梅西在香港比賽缺席事件發生在2月4日。當天，梅西所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）與香港明星聯隊舉行友誼賽。但梅西沒有上場踢球，賽後也沒有參加領獎或發言。香港特首李家超下場與邁阿密隊球員握手時，梅西也從後面繞過去。這些場景當場引起球迷不滿，隨後引來輿論的撻伐。有傳言說，梅西是出於政治立場才不下場，拒絕與特首握手。之後的2月7日，梅西隨隊前往日本比賽，梅西下場踢球30分鐘。這進一步引起中國不滿和質疑。

梅西在2月19日的影片中，詳細解釋自己在香港比賽前後的傷情，「在（香港比賽）前一天我嘗試上場訓練，為所有來觀看訓練的球迷們作出努力。我已盡自己所能，也參加了訓練結束與孩子們的足球互動課。但我真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」對日本上場的事情，梅西也稍作解釋：「幾天後，傷處感覺稍好點，這也是為什麼我在日本上場了一會兒。」

同樣值得注意的是，梅西曾兩度率阿根廷國家隊拒絕時任阿根廷總統費南德茲的接見。當時有媒體說，球隊不想讓足球與政治有染。梅西這次在香港的做法似乎與其之前一以貫之。

另外，胡錫進19日在微博發文稱，梅西（回應）影片長達140秒，拍得很認真，梅西在影片裡沒有道歉，但他詳細講述了內情，排除了政治和其他原因，態度還是蠻誠懇的。「老胡僅代表自己，我想說，我個人接受他的這番解釋。」

胡錫進並稱，「事情本身不是什麼大事件，大家釋放了情緒之後，梅西又有了相當認真的解釋，我個人認為可以讓事情過去了。」不過，胡錫進也指出，「梅西在香港和中國內地的形象很難修復如初了。」

香港01報導，胡錫進上述言論引發網民熱議，有稱「背後的金主給了壓力。」「你其實就是牆頭草。」「老胡真是沒有半點節操啊，這也洗，看來也是收錢了。」「老胡，你就是有意幫對方解釋、淡化，你有罪。」

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