今年GDP目標 中國半數省份低去年 引「經濟進一步放緩」猜測

中國1月底推出「2024春風行動」，提供3000萬個就業職位。政策上路不到一個月，全國已舉辦1.8萬場招聘活動，總計提供1000萬個職缺。圖為19日四川省眉山市彭山區招聘會人頭攢動。（新華社）

隨著中國全國人大和政協會議（兩會 ）將於3月召開，中國各地方「兩會」在春節前陸續公布2023年經濟發展成績單及2024年GDP增速預期目標。根據官方數據，中國31個省級經濟體中，有17個未達成2023年GDP目標；BBC中文網報導，過半省份2024年GDP增長目標低於去年，態度趨於保守，引發中國經濟增長是否會進一步放緩猜測。

另據中央社報導，中國為減緩失業率，1月底推出「2024春風行動」，政策上路不到一個月，官方稱全中國已舉辦1.8萬場招聘活動，總計提供1000萬個職缺。

BBC中文網報導，一般認為，根據各地先公布的今年預期數字，能夠先預測今年中國全國經濟增速的風向。

中國經濟第一大省廣東設定增速預期目標5%。而全中國GDP總量排行分居第二、三的江蘇與山東則設定為「5%以上」。北京、上海則設定目標為「5%左右」。

天津市設定目標最低為「4.5%左右」，並且是連續三年設定目標在全國墊底。四川、湖北都設定目標為6%，與其2023年增速持平；海南及西藏自治區則最高，目標「8%左右」。

報導指出，地方兩會的數據顯示，共有13個省市自治區的2024年增長目標低於2023年實際增速，5個持平；16個省市自治區的2024年增長目標低於2023年的增長目標，11個持平。

經濟學人智庫全球貿易首席分析師馬志昂說，地方政府出台的數據說明了中國不同地區的經濟狀況可能有很大差異。譬如東北地區與沿海省份、西南部地區面臨的挑戰或機會是截然不同的。

還有分析認為，地方政府普遍下調今年經濟增速的主因是去年的增長其實是得利於2022年的數字極低，還有去年疫情 後也有消費反彈，這些因素的加總作用在2024年會開始減弱。

分析稱，中國要在2024年經濟全面恢復至新冠疫情之前的水平並不樂觀。專家告訴BBC中文網，預計兩會公布的全國經濟增速目標落在5％以下或左右。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷稱，從中國地方政府發布的數據來看，多數省級政府對未來前景信心不足。他說，2024年地方政府需要擺脫對房地產 的依賴，尋找替代成長來源，尤其是在債務擴張受到嚴格控制的情況下，「只有那些基本面較好的企業在2024年才會更有韌性」。

德國柏林墨卡托中國研究所首席經濟學家曾林則稱，這些數據看出，中國經濟成長的分布變得更加不均。數據顯示較發達的省市受益於製造業和高科技的優先發展，因此能夠彌補房地產行業放緩的影響，「但對於欠發達省份來說則要困難得多」。