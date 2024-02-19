酒泉風雪4萬人滯留 民眾招待吃住 新疆-52.3℃ 車站人擠人

一家5口目前被安置在瓜州縣第二中學。（取材自極目新聞）

受沙塵、降雪等影響，甘肅 多地高速臨時管制，超過4萬名旅客滯留酒泉市，當地開放政務大廳、學校等設施供旅客暫住，民眾也熱情伸出援手，將滯留遊客帶回家中管吃住。新疆 富蘊縣吐爾洪鄉氣溫一度降至-52.3℃，打破有紀錄以來最低氣溫極值；烏魯木齊機場及車站擠滿因極端天氣致列車航班受阻而無法返崗的遊客，官方已加強除冰雪輸運。

中央氣象台發布寒潮橙色預警，預計18日至22日，中國大部地區自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫；同時繼續對新疆東部和南疆盆地、甘肅南部等地發布沙塵暴藍色預警。甘肅省交通運輸廳應急領導小組已啟動甘新交界公路交通突發事件Ⅲ級應急響應。受降雪影響，甘肅、新疆共封閉路段54個，關閉收費站71個。

從甘肅前往新疆的連霍高速、京新高速等高速公路採取臨時管制，致超過4萬名旅客滯留甘肅省酒泉市，當地開放政務大廳、學校、體育館等設施，並提供棉被、礦泉水、即食麵等生活物資。截至18日上午8時，酒泉市已安置逾4萬2929人，其中以瓜州縣2萬5000餘人最多。

當地民眾也伸出援手，接滯留旅客回家安置。新京報報導，瓜州縣市民李麗就從高速路口一個加油站接回超過10名滯留者回家安置，其中包括從河南返疆務工卻因風雪滯留瓜州的呂女士一家七口。呂女士說，本來準備一家人在車上過夜，「與李麗一家太有緣了，相處一晚上感覺就像在自己家裡。」

另據極目新聞報導，山東菏澤的甄先生過完年自駕從山東菏澤返疆務工遇高速被封，17日晚到達瓜州縣時，縣城內的酒店賓館都已爆滿，他們一家五口就被官方安置在瓜州縣第二中學暫住。甄先生說，他們一到瓜州就有交警和志願者引導，工作人員還給他們送了五床被褥。

據澎湃新聞報導，富蘊縣吐爾洪鄉昨天氣溫一度降至-52.3℃，打破新疆有紀錄以來最低氣溫極值。大風、降雪天氣導致新疆多地公路封閉、列車停運，烏魯木齊站售票大廳內人滿為患，烏魯木齊地窩堡國際機場也因受天氣影響航班提前調整時刻，大批旅客在候機樓內滯留。當地鐵 路、公路、民航、公安等多部門正全力保障群眾返程。