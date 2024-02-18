春節收假 高速路3公里走4小時 有人滿山捉雞有人打羽毛球

滬陜高速大堵車，乘客下車等待。（取材自長城新媒體）

長達八天的春節假期昨天結束，陸海空都湧現返崗人潮車潮，不少高速公路塞車塞成大型停車場，有車主四小時只走了兩、三公里，堵到懷疑人生；高鐵「車庫的車都開出去了」仍一票難求；瓊州海峽持續壅堵，出島方向三港滿負荷運轉；三亞出島機票仍是萬元價（人民幣，下同，約1390美元），部分航線回落到3000元，但車輛要出島仍需等至少七小時。

「太難了！堵堵堵！」這是昨天上高速車主的共同心聲。長城新媒體報導，昨天是春節假期返程最高峰，不少網民發文稱自己正堵在路上。上海多條高速返程路段泛「豬肝紅」，有人甚至堵到今天；吳小姐凌晨4點從河南 出發回杭州，四小時只走了兩、三公里；有人歷時20小時換乘五種交通工具，省下了4000多元。

由於高速成了大型停車場，不少車主乾脆下車運動、打羽毛球，湖南的一條高速公路上16日還上演一場捉雞大戰，一名男子發現從老家帶來的一群雞趁堵車時跑了，立馬下車滿山捉雞，登上微博 熱搜。有人出發一天仍未出湖南省，抱怨「這趟行程太辛苦了」，辛苦的還有電車車主，塞車塞到沒電，排隊充電再簡單瞇會兒就再連夜趕路，許多人叫苦連天，稱想換回油車。

鐵路部分，據上游新聞，重慶市民劉女士說，因為車廂太擁擠，有人拿著站票多花35元在綠皮火車的餐車車廂找座位；高鐵是「像沙丁魚罐頭一樣擠」，廣州有乘客抱怨「買短乘長」的旅客讓買正常票的旅客無法上車，列車長勸說不聽最後只能報警。有乘客稱列車候補成功率從90%降到15%，12306客服人員稱「幾乎車庫裡的車都開出去了」，不太可能再臨時加開列車。

空運方面，海南出島機票仍出現萬元高價。東方航空 客服熱線回應，票價高是因為座位比較緊張，低價票、經濟艙都被其他乘客預定了，只剩下公務艙，或折扣少一些的票，趨近全價票。島內三大機場從18到24日新增航班共194架次，計畫新增座位數3萬2965個輸運滯留旅客。