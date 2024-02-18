我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

春節收假 高速路3公里走4小時 有人滿山捉雞有人打羽毛球

中國新聞組／北京18日電
滬陜高速大堵車，乘客下車等待。（取材自長城新媒體）
滬陜高速大堵車，乘客下車等待。（取材自長城新媒體）

長達八天的春節假期昨天結束，陸海空都湧現返崗人潮車潮，不少高速公路塞車塞成大型停車場，有車主四小時只走了兩、三公里，堵到懷疑人生；高鐵「車庫的車都開出去了」仍一票難求；瓊州海峽持續壅堵，出島方向三港滿負荷運轉；三亞出島機票仍是萬元價（人民幣，下同，約1390美元），部分航線回落到3000元，但車輛要出島仍需等至少七小時。

「太難了！堵堵堵！」這是昨天上高速車主的共同心聲。長城新媒體報導，昨天是春節假期返程最高峰，不少網民發文稱自己正堵在路上。上海多條高速返程路段泛「豬肝紅」，有人甚至堵到今天；吳小姐凌晨4點從河南出發回杭州，四小時只走了兩、三公里；有人歷時20小時換乘五種交通工具，省下了4000多元。

由於高速成了大型停車場，不少車主乾脆下車運動、打羽毛球，湖南的一條高速公路上16日還上演一場捉雞大戰，一名男子發現從老家帶來的一群雞趁堵車時跑了，立馬下車滿山捉雞，登上微博熱搜。有人出發一天仍未出湖南省，抱怨「這趟行程太辛苦了」，辛苦的還有電車車主，塞車塞到沒電，排隊充電再簡單瞇會兒就再連夜趕路，許多人叫苦連天，稱想換回油車。

鐵路部分，據上游新聞，重慶市民劉女士說，因為車廂太擁擠，有人拿著站票多花35元在綠皮火車的餐車車廂找座位；高鐵是「像沙丁魚罐頭一樣擠」，廣州有乘客抱怨「買短乘長」的旅客讓買正常票的旅客無法上車，列車長勸說不聽最後只能報警。有乘客稱列車候補成功率從90%降到15%，12306客服人員稱「幾乎車庫裡的車都開出去了」，不太可能再臨時加開列車。

空運方面，海南出島機票仍出現萬元高價。東方航空客服熱線回應，票價高是因為座位比較緊張，低價票、經濟艙都被其他乘客預定了，只剩下公務艙，或折扣少一些的票，趨近全價票。島內三大機場從18到24日新增航班共194架次，計畫新增座位數3萬2965個輸運滯留旅客。

車輛在海南繼續「出島難」，昨天出島車輛持續高位，疏運需至少待上七小時，截至昨晚9時，當天預約出島小車總數約2萬輛，已出島約1萬5750輛；海口三港各待渡車場已滿負荷運轉，運輸需求大於運輸能力，特別是新能源小車船票更為緊張。客滾船正24小時「連軸」運轉，快進快出往返兩岸碼頭有序運輸待渡車客。

抓雞。（視頻截圖）
抓雞。（視頻截圖）

河南 微博 東方航空

上一則

王毅慕安會收起戰狼作風 「身段軟」尋求中歐突破

下一則

東升西降？中學者朱鋒籲認清美中仍有「4大差距」

延伸閱讀

劉德華「紅毯先生」上映7天突撤出賀歲檔 網友吐槽：圈了錢就跑

劉德華「紅毯先生」上映7天突撤出賀歲檔 網友吐槽：圈了錢就跑
聖蓋博市新年慶 春節廟會元宵燈會好熱鬧

聖蓋博市新年慶 春節廟會元宵燈會好熱鬧
中國春節收假 鐵路預估發送1620萬人次 再創歷史新高

中國春節收假 鐵路預估發送1620萬人次 再創歷史新高
海南出島難 遊客「堵氣」人走車留 有人港口抗議被抓

海南出島難 遊客「堵氣」人走車留 有人港口抗議被抓

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷