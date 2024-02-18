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中國多地曬旅遊成績單 龍年一片開門紅

中國新聞組／北京18日電
春節假期民間藝人在洛陽市2024隋唐河洛文化廟會上表演打鐵花。（新華社）
春節假期民間藝人在洛陽市2024隋唐河洛文化廟會上表演打鐵花。（新華社）

春節假期昨天是最後一天，多地曬出假期旅遊亮眼「成績單」，龍年一片「開門紅」。

據澎湃新聞報導，四川省文化和旅遊廳公布，截至16日下午3時，四川省納入統計的833家A級旅遊景區，接待遊客537.6萬人次，實現門票收入6253.18萬元（人民幣，下同，約869.36萬美元）。與2023年同期同口徑相比，分別增長25.74%、32.63%；與2019年同期同口徑相比，分別增長14.61%、30.86%。四川省5A級旅遊景區接待遊客54.84萬人次，實現門票收入1671.51萬元。

湖南省文旅市場也持續火熱。湖南省文化和旅遊廳發布數據，假期前七天接待遊客達1億2229.11萬人次。官方表示，這個假期，人們的文旅消費熱情被點燃，全省眾多景區一票難求，張家界天門山景區多次中午就買不到索道門票；央視春晚長沙分會場景區對外開放後，預約難度一直處於「手慢無」狀態。398家住宿單位實現營業收入2534.08萬元，同比增長15.85%。

今年冬天，哈爾濱成為實實在在的「網紅城市」。此前，據哈爾濱市文化廣電和旅遊局介紹，2月10日至14日，冰雪大世界到訪32.9萬人次，同比增長115%；太陽島雪博會到訪3.3萬人次，同比增長286.8%；亞布力滑雪旅遊度假區到訪8.4萬人次，同比增長177.9%；侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館到訪6.4萬人次；其他景區景點接待遊客量均大幅增長。

據美團15日發布的2024春節「吃喝玩樂」消費洞察報告顯示，春節假期日均消費規模同比增長36%，其中，哈爾濱的生活服務業日均消費規模較去年增長42%，文旅消費規模同比增長超106%。作為今冬旅遊「爆款」，哈爾濱在春節期間成為美團平台上全國滿房率最高的十大目的地之一。

廣東省文化和旅遊廳發布的信息顯示，初步測算，春節假期第七天納入監測的150家重點景區共接待遊客241.1萬人次，同比增長21.5%。廣東省4A級及以上景區接待遊客292.1萬人次，同比增長21.0%；納入監測的14段古驛道重點區域共接待遊客59.5萬人次，同比增長128.7%。

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