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杭州西湖2天撈起17部手機 歸功第四代「高清豪華版」打撈桿

中國新聞組／北京16日電
西湖「第四代」打撈桿再度出勤。（視頻截圖）
西湖「第四代」打撈桿再度出勤。（視頻截圖）

西湖景區在春節假期又進入仌众模式，不能免俗的，「西湖撈哥」又出動了，隨著前些年「撈哥」周翔軍退休，西湖進化了打撈桿，如今已是第四代「高清可視豪華版」，光正月初二、初三兩天，整個西湖景區就撈起了17部手機、1副眼鏡和1張身分證。

據新黃河報導，正月以來，西湖景區遊客量明顯上漲，春節期間更是人潮洶湧，此時杭州人都認得的「西湖撈哥」這根打撈桿都會出動。這根打撈桿存在十多年，為數不清的遊客們在西湖裡找回手機、照相機、眼鏡、身分證、房卡、車鑰匙，甚至還有嬰兒車。

自前些年「撈哥」周翔軍退休，打撈桿卻一直流傳下來。從最初只裝了一塊磁鐵的「乞丐版」，到六塊磁鐵「進階版」、「高清可視豪華版」，如今經過收緊裝置優化的打撈桿已是第四代，幫助遊客打撈財物成功率達到95%。正月初二、初三兩天，整個西湖景區就撈起了17部手機、1副眼鏡和1張身分證。

「撈哥」從此也不再只是具體某個人，而是幾乎景區公安的每個人，為遊客免費打撈。看到西湖裡撈起這麼多手機，不少網友酸：「現在流行放生手機？」「可能每個地方風俗不一樣，我們那裡拍照不用拍湖底。」

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