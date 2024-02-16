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海南出島難「頑疾」 網催生瓊州海峽通道

中國新聞組／廣州16日電
取材自觀察者網
取材自觀察者網

中國政府鼓勵民眾春節假期出遊消費，但海南在收假期間機票、船票都一票難求。有自媒體再度提出由國家出資建造瓊州海峽交通通道，主張作為國家戰略投資，由中央出50%，海南廣東各出25%經費。不過這項主張引來不少網民反對，指疫情後地方財政困窘恐拿不出這筆錢，且僅為一小撥遊客的利益，「憑啥要全國人民掏錢？」

據觀察者網風聞社區刊出署名ccst的文章指出，隨著春節假期過半，不少在三亞過春節的遊客已經開始焦慮了，由於未提前購票，三亞回程機票一路暴漲破萬元（人民幣，下同），新能源小汽車車主也難買到出島渡輪船票。政府利用春節假期大力鼓勵消費，但海南的配套卻跟不上，，不僅影響遊客的心情，更凸顯建造瓊州海峽交通通道的迫切性。

文章指出，對比已建成的全長55公里的港珠澳大橋，只有19公里寬的瓊州海峽通道卻一拖再拖。如果用快速通道把海南島與大陸連接起來，不僅有利於海南島發展、有利於南海開發，更有利戰略上控制整個南海。

至於建設費用，作者認為，55公里長的港珠澳大橋總投資約1500億（約208.5億美元），19公里寬的瓊州海峽由於地質氣候條件更差，總投資估計在1000多億，建議這個計畫應該作為國家戰略投資，由中央、海南和廣東共同承擔，中央出50%，海南廣東各出25%，由中央統籌推進。

不過作者的看法引來不少網民留言表示反對：「港珠澳大橋能建成，主要原因是人家三方有錢」「國家這麽大，就這一塊就要掏這麽多，比例不對啊」「就海南目前的服務水平，真建成了，海南也受不起這突然來到的潑天富貴」「還是要通過引導改變去海南旅遊的出行方式結構來應對」「瓊州海峽下面有地震帶斷層，通道以後出了事，是否要把建議的都拉出來打靶？」

投資 疫情 地震

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