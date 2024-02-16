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遊印尼頻傳傷亡 中使館籲出遊前買好保險

記者廖士鋒／綜合報導
中國遊客傳出春節期間在印尼峇里島有多位傷亡，大陸駐當地總領館提醒民眾準備好相應保險。（取材自中國駐登巴薩總領館官網）
中國遊客傳出春節期間在印尼峇里島有多位傷亡，大陸駐當地總領館提醒民眾準備好相應保險。（取材自中國駐登巴薩總領館官網）

中國春節出遊人潮眾多，不少民眾選擇到境外度假，不過近日傳出在印尼有多位中國遊客發生交通與溺水事故，造成多名遊客傷亡，中國使領館提醒民眾不要無照駕駛、注意玩水安全，以及出遊前要準備好保險

中國駐登巴薩總領館15日在微信公眾號「峇里島中國領事服務」發布提醒，指出，春節假期期間，印尼峇里島和科莫多國家公園發生多起涉中國遊客交通及溺水事故，造成多名中國遊客傷亡，「總領館深感痛心和惋惜」。

該總領館強調，為減少此類事故發生，提醒計畫到峇里島、科莫多國家公園的中國遊客，「切勿無照駕駛機動車」，駕乘摩托車時請務必正確配戴頭盔，繫牢綁帶。峇里島駕駛習慣與國內相反，烏布、金塔馬尼、佩妮達島等地部分路段道路狹窄、路況複雜，請審慎駕乘摩托車前往上述地區。

再者，並提醒體驗涉水項目時，務必嚴格按照工作人員指引，提前穿戴好救生衣，熟悉相關設備使用方法與應急自救措施。下海前，請密切關注海上天氣及水文情況，結伴下水，相互照應。如遇風高浪急、海況複雜時，請切勿下水。

該總領館最後強調，峇里島國際醫療費用較為昂貴，請在出行前備好相應保險，以防萬一。

官方的通報並未提到，究竟有多少中國遊客在印尼傷亡，也未提到具體是哪些事件導致傷亡。中國駐登巴薩總領館此前已經多次發布相關安全提醒，1月25日曾指出，峇里島發生多起涉摩托車交通事故，多名中國遊客不同程度受傷。

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