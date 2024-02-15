情人節另類商機… 「罵醒戀愛腦」 淘寶湧現3倍訂單

罵醒戀愛腦的訂單，在情人節衝上淘寶熱搜。(取材自新聞晨報)

又到一年一度的情人節，然而今年年輕人似乎並不急著甜蜜戀愛，而是忙著「罵醒戀愛腦」。淘寶路邊社數據顯示，情人節前一周，「罵醒戀愛腦」的訂單數相比日常增長超3倍多，衝上淘寶熱搜，不少店主接單回覆到「手抽筋」，更有店主透露，一個月收入最多可達人民幣四萬元（約5567.8美元）。

淘寶上的罵醒戀愛腦服務。(取材自新聞晨報)

新聞晨報報導，此前，電影「消失的她」熱映，引發社交媒體上關於戀愛腦的廣泛討論，有淘寶商家順勢推出了「罵醒戀愛腦」服務。在淘寶搜索「罵醒戀愛腦」，可以發現有的商家銷量甚至高達四、五萬。

據報導，安徽95後小夥姜楠和女友看準這市場需求，在淘寶店提供情感諮詢服務，其中銷量最高的便是「罵醒戀愛腦」項目。

姜楠表示，下單客群大多是18至25歲的女性，很多人是幫自己的姐妹、閨蜜、朋友下單，希望客服能夠從第三方客觀的角度來勸勸「戀愛腦發熱」的朋友。

姜楠透露，生意最好的時候，月收可達到人民幣三、四萬元，每到七夕、情人節的節日，理應是情侶們甜蜜值最高的時候，卻也是他們店鋪「求罵醒」生意最旺的時候。甚至連客服都分配不過來。

據報導，今年淘寶上的數位虛擬商品呈現爆發趨勢，晚安服務、罵醒戀愛腦到offer好運噴霧等虛擬商品種類層出不窮，背後關鍵正是當下年輕人愈愈重視自己的情緒體驗而帶來的「情緒消費」。這種看上去不可思議的需求，實際上是一種心理疏導和情緒消費，並在淘寶上逐漸被發展成了一門愈來愈火的生意。