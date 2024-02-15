遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

臨近年節尾聲，民眾準備返程開工。但三亞成為「走不了的島」，不少受困遊客因為破萬元人民幣的機票價格「肉疼」不已。海南當局除了增加運力，也建議遊客避免從三亞直飛，改由海口、博鰲出發再轉機。更有網民分享購買三亞到首爾的機票，在北京、上海轉機時直接終止旅程，「曲線回家」更便宜。

影音來源：YouTube

海南日報報導，受今年春節假期調休時間延長等因素影響，海南迎來了大量入島旅客。據三亞市旅遊和文化廣電體育局統計，僅2月10日大年初一，全市接待過夜遊客人數約為21.54萬，景區景點和椰級鄉村旅遊點共接待遊客26.65萬人次。

據了解，2024年春運海南客流大增，整體同比增長在30%以上，節前進島和節中節後出島機票均出現供不應求的情況，2月13日已到達出島客流高峰，預計客流高峰將持續至2月19日左右。以三亞鳳凰國際機場為例，2月10日至17日間，該機場計畫執行航班2974架次，預計運送旅客超過63萬人次。

央廣網報導，查詢攜程旅行官網，以三亞飛北京為例，2月15日—17日，經濟艙的機票全部售罄，公務艙的價格在8800元到20000元之間。海口飛北京的經濟艙2月14日—17日也已全部售罄，公務艙價格從4000元至18000元不等。

為緩解運力緊張情形，海南交通和旅遊行業主管部門在節前已多次協調主要航空公司增加運力和改用寬體機。

各航司建議未提前購票的遊客避免從三亞這個熱門城市直飛，多數情況下，從海口、博鰲出發比直接從三亞出發更具可行性。也可以先從海口出發，到附近城市再轉機。

如何解決回不了家的問題，有網民在網上分享如何「曲線回家」：遊客可以購買三亞到首爾的機票。因為該航線航班會在北京、上海轉機，只要在轉機時直接終止旅程，即使是公務艙，機票價格也僅人民幣4000元（約556美元）左右。

還有業內人士建議，海口、瓊海鄰近機場飛往武漢 天河機場的票價也是居高不下，旅客可以租車自駕 到廣東湛江等地，再由湛江乘坐直飛武漢的航班，也能節省路費。