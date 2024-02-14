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吉祥話「龍行龘龘」考你 「三隻龍」怎麼唸？「四隻龍」就翻車

中國新聞組／北京14日電
中國今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（取材自微博）
中國今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（取材自微博）

龍年到！中國今年最火是龍年祝福語無疑就是「龍行龘龘」。不只今年央視春晚的主題為「龍行龘龘，欣欣家國」，中國國家博物館龍年新春文化展序廳也出現「龍行龘龘」。但「龘」這個字怎麼唸？又是什麼意思？

龍年到，圖為蘇州街頭一座龍年綵燈。（新華社）
龍年到，圖為蘇州街頭一座龍年綵燈。（新華社）

中國新聞網報導，據「康熙字典」記載，「龘」出自第一部楷書字典「玉篇」，音同「踏」（註：ㄊㄚˋ）。「龍行龘龘」形容龍騰飛的樣子，昂揚而熱烈。

北京清華大學出土文獻研究與保護中心主任、中國文字博物館館長黃德寬表示，三個龍的「龘」是從兩個龍的「龖」發展而來。在「說文解字」中，許慎將「龖」解為「飛龍之狀」，也讀作「踏」。

「龘」在此基礎上發展而來，音義皆同。黃德寬說，「在龍年到來之際，用古字『龘』來體現我們對未來的美好期待，希望新的一年發展得更好、更快，龍騰虎躍、龍馬精神，這是可以理解的心情。」

澎湃新聞報導，上海文藝出版社有限公司副總編輯、「編輯學刊」主編王敏指出，「龍行龘龘」傳統上的用法與迎接龍年沒有關係，主要是順應龍年的祝福語，尤其是6龍組成的「龘龘」讓人聯想到龍年六六大順，能滿足大眾喜迎龍年、親近傳統文化的心理。

四個「龍」的字讀音為「哲」，看似喜氣熱鬧，實際釋義卻是話多、嘮叨。（翻攝自百度）
四個「龍」的字讀音為「哲」，看似喜氣熱鬧，實際釋義卻是話多、嘮叨。（翻攝自百度）

不過，值得注意的是，龍年祝福語並不是「龍」越多越好，辭典上還有一個由4龍組成的罕見字，讀音為「哲」，是「讋」字的異體字寫法，兩者讀音相同。不過4龍看似喜慶熱鬧，實際上卻有話多、嘮叨的意思。

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