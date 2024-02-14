四川小伙開蘭博基尼高調回鄉 這一撞「全國都知道」
「小伙開蘭博基尼(藍寶堅尼)回村出事故撞報廢」的消息近日引起了廣泛關注，幸運的是，該名「高調回鄉」的男子並未在事故中受傷，但因視頻的瘋傳，「全中國都知道他了」，不少人趕去出事地點打卡拍照。網友也關注車是否是租的?有兩派說法，一說是本人擁有，一說是向朋友借來的。
新聞晨報報導，四川宜賓一名小伙開蘭博基尼回村過年，結果在鄉村道路上行駛時，由於路況複雜和車速較快，車輛失控撞上路邊的石頭，導致車輛嚴重損壞。目擊者稱，車輛的前輪已經脫落，後輪則掉進了溝裡，幾乎可以確定這輛豪車已經報廢。
不少人看完表示，如果這是租的為過年回來裝門面的就慘了。不過，當事人事後稱，這輛蘭博基尼並非租來的，而是他自己的車輛。
有相關部落客表示，這款車輛是蘭博基尼舊款的「蓋多拉」，二手車價格約為人民幣50萬左右（約6.95萬美元）。它通常用於婚禮或租賃服務，因為太過老舊，已經退役多時。
另據紅星新聞報導，從當地權威部門知情人處求證獲悉，該車禍事發2月11日，在宜賓市屏山縣新市鎮境內某鄉村道路上。車禍發生後，該車司機報了交警和保險公司，其稱是當地人，車是朋友的，自己駕車去辦事途中不小心出了事。
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