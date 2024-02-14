驚天逆轉 甘肅拳手張兆鑫獲拳王挑戰權

張兆鑫完成絕地反擊。(取材自澎湃新聞)

甘肅 省出身、外號沙塵暴的中國超次重量級拳手張兆鑫，日前遠征俄羅斯 葉卡捷琳堡，在第二回合上演驚天大逆轉，TKO（技術擊倒）俄羅斯著名拳手羅曼諾夫；因為此役獲勝，張兆鑫獲得了向WBA（世界拳擊協會）世界拳王葉夫根尼•季申科挑戰的資格，最快5月就會出賽。

澎湃新聞報導，這場比賽賽前被認為毫無懸念，羅曼諾夫曾經在業餘比賽生涯中KO過後來拿到世界拳王的維爾德，2016年進入職業賽場後，19戰保持全勝，12次KO對手，此役開局後也正如外界想像的那樣，羅曼諾夫上來就占據了壓倒性的優勢。

第一回合行將結束前，羅曼諾夫重拳擊倒張兆鑫，如果不是回合鐘聲適時敲響，站起身的張兆鑫很可能難逃被KO終結的命運。

第二回合，羅曼諾夫繼續強吃張兆鑫，在對手的攻勢下，張兆鑫努力抱架防守，該回合還剩下57秒時，場上意想不到的事情發生了，張兆鑫背靠圍繩子打出了一波反擊，左手擺拳命中後，右手又打出一記又重又準的直拳，結結實實命中羅曼諾夫，後者瞬間倒地。

雖然羅曼諾夫堅持站起身來，但依然搖搖晃晃，當值的裁判佩內特見狀立即宣布比賽結束，張兆鑫就此贏下了這場艱難的勝利。

「第一回合被擊倒後，整個人是眩暈的，當時腦海的第一反應就是要防守、要移動，因為對手就想一波帶走我，第二回合他更加肆無忌憚，我太慢熱了，沒有進入狀態，整個人都是懵的。」賽後張兆鑫接受了中國媒體的連線採訪，透過他的親口講述，能感受到他比賽中的掙扎。

不過張兆鑫還是咬牙堅持住了，他表示：「對手的技術比我好太多了，其實他在練拳的時候我還沒有出生，我只有按照賽前教練布置的戰術去應對、去防守。」

關於實現大逆轉的第二回合，張兆鑫透露自己平日練了成百上千遍，「我們一直練習去抓對手的前手拳，原本希望是將比賽拖到後半程，但沒想到他把我逼迫到那個程度，那次對攻是被迫的，那一拳練得太久太久了」

據報導，張兆鑫非常樸實，坦言能夠那麼快反擊終結對手並不在自己的計畫中，但也正因為平日刻苦地打磨技術，張兆鑫才能夠在絕境中扭轉戰局、一擊制勝。