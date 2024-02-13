「中國飛魚」潘展樂破世界紀錄 寫男子百米自由式新猷
中國19歲小將潘展樂在刷新男子100米自由泳世界紀錄的同時，協助中國隊奪得杜哈世錦賽男子4X100米自由泳接力賽金牌。
據法新社報導，杜哈世界游泳錦標賽首日比賽在當地時間11日點燃戰火，負責第一棒的潘展樂以46秒80率先觸壁，與三名隊友季新傑、張展碩和王浩宇聯手協助中國隊最終以3分11秒08奪冠。義大利隊以3分12秒08獲得亞軍，季軍歸美國隊，成績為3分12秒29。
潘展樂的成績，比羅馬尼亞選手波波維奇2022年8月在羅馬舉行的歐洲錦標賽締造的男子100米前世界紀錄（46秒86），快了0.06秒。
來自浙江的潘展樂說：「是的，這確實是非常驚人的時間。我相信我的隊友，而我們都盡力發揮了。我對自己說要努力地游，看到（觸壁）時間時確實感到震驚。我沒想過現在就能打破世界紀錄，我想留到巴黎奧運會才辦到。」
新加坡聯合早報報導，在本屆杜哈世錦賽之前，潘展樂僅在2023年日本福岡世錦賽斬獲男子4X100米混合泳接力賽銀牌。潘展樂在去年杭州亞運會上揚威男子100米自由泳決賽，並以46秒97佳績改寫自己保持的亞洲紀錄（47秒22）。
同日進行的女子400米自由泳決賽中，奧運冠軍、中國選手李冰潔以4分01秒62摘銀，16歲的中國小將楊佩琪排在第六位。冠軍由紐西蘭選手費爾韋瑟奪下。李冰潔是本次世錦賽中國游泳隊參賽隊員中唯一的一位奧運冠軍，她還將參加女子200米自由泳和女子1500米自由泳比賽。
上一則
燃放鞭炮煙火 中國多地空汙預警
下一則
FB留言