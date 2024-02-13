「中國飛魚」潘展樂破世界紀錄 寫男子百米自由式新猷

中國選手潘展樂在男子4x100米自由泳接力賽，游出46秒80的成績，打破由羅馬尼亞名將波波維奇保持的男子100米自由泳世界紀錄。(新華社)

中國19歲小將潘展樂在刷新男子100米自由泳世界紀錄的同時，協助中國隊奪得杜哈世錦賽男子4X100米自由泳接力賽金牌。

據法新社報導，杜哈世界游泳錦標賽首日比賽在當地時間11日點燃戰火，負責第一棒的潘展樂以46秒80率先觸壁，與三名隊友季新傑、張展碩和王浩宇聯手協助中國隊最終以3分11秒08奪冠。義大利 隊以3分12秒08獲得亞軍，季軍歸美國隊，成績為3分12秒29。

潘展樂的成績，比羅馬尼亞選手波波維奇2022年8月在羅馬舉行的歐洲錦標賽締造的男子100米前世界紀錄（46秒86），快了0.06秒。

來自浙江的潘展樂說：「是的，這確實是非常驚人的時間。我相信我的隊友，而我們都盡力發揮了。我對自己說要努力地游，看到（觸壁）時間時確實感到震驚。我沒想過現在就能打破世界紀錄，我想留到巴黎奧運 會才辦到。」

新加坡聯合早報報導，在本屆杜哈世錦賽之前，潘展樂僅在2023年日本福岡世錦賽斬獲男子4X100米混合泳接力賽銀牌。潘展樂在去年杭州亞運 會上揚威男子100米自由泳決賽，並以46秒97佳績改寫自己保持的亞洲紀錄（47秒22）。