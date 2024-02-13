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發壓歲錢成壓力 「近1月工資」 網友苦：最低600 少了拿不出手

中國新聞組╱北京13日電
發壓歲錢成為現代人的壓力負擔。(取材自中國青年報╱視覺中國圖)
發壓歲錢成為現代人的壓力負擔。(取材自中國青年報╱視覺中國圖)

春節期間有關壓歲錢的討論升溫，「壓歲錢200(人民幣，下同，約28美元)拿不出手，最低600」的話題衝上微博熱搜。有網友稱「壓歲錢趕上我一個月工資」，大嘆發壓歲錢成過年回家的新焦慮。對此，人民日報評論指出，發壓歲錢已偏離初衷，「壓」出經濟負擔，同時助漲攀比之風。

觀察者網報導，話題「#給的壓歲錢快趕上1個月工資#」衝上了熱搜，不少年輕人發文感嘆「為什麼壓歲錢愈漲愈高」、「少了拿不出手，多了又心痛」。

一名27歲的王小姐表示，她家這邊要給7個孩子壓歲錢，她老公那邊要給5個小孩。每人600元，光給親戚孩子的壓歲錢就要7200元，王小姐稱，有人年終獎都沒這麼多。

王小姐老家在浙江余姚農村。「我小的時候長輩基本上都給200元，不知道從什麼時候起，200元都拿不出手了，最低600元，動輒上千，對於我這個年紀來說壓力很大，更別說村裡的老人了」。

「我每年都只出不進。」她並非沒想過少給，但一方面會被其他人詬病；另一方面則因為父母不同意，「老一輩要面子，我不給他們就會給，每個孩子給800元至1000元。」

在個別地區，小朋友的紅包都要1000元起步。有網友甚至感嘆，春節發掉1萬7000元的紅包。

對此，「人民日報評論」微信公眾號發文，偏離初衷、不斷飆升的壓歲錢，讓不少成年人特別是老年人經濟壓力倍增，「壓」出了經濟負擔，同時助漲攀比之風。壓歲錢若是變成炫耀財富的道具，不僅影響孩子正確價值觀和金錢觀的形成，而且容易催生「紅包愈大愈有面子」的錯誤觀念和過度消費等不良行為。

評論呼籲，不要讓年味變「錢味」。更舉例在廣東不少地方，「派利是」只講「意頭」，不比金錢，五元、十元，多少隨意心到即可。在某些地方，壓歲甚至不必用錢，壓歲書、壓歲小禮物等可以發揮相同的作用。這啟示著，錢不在多少、禮物不拘厚薄，一個個節日儀俗恆久流傳，是因為其背後流淌的文化基因、飽含的真心真情為人們所珍視。

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