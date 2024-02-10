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解放軍登央視春晚 學者：對台恐嚇意味濃

大陸中心／即時報導
中共解放軍手持步槍帶來軍歌《決勝》演出，學者認為可能有恐嚇台灣的味道。（取材自央視春晚畫面）
中共解放軍手持步槍帶來軍歌《決勝》演出，學者認為可能有恐嚇台灣的味道。（取材自央視春晚畫面）

中國中央電視台今年除夕春晚，其中一檔節目是由中共解放軍手持步槍帶來軍歌《決勝》演出。美國南卡大學教授謝田對美國之音說，這場表演包含搶灘登陸和飛彈齊射等元素，可能有恐嚇台灣的味道。

這檔節目由解放軍文藝輕騎隊和66477部隊帶來，美國之音稱，這檔節目明顯與春晚其他表演畫風不同。在這齣表演中，解放軍手持步槍踢正步，舞台上還能看到新式戰機、坦克、潛水艇，以及搶灘登陸和導彈齊射等影像。

美國南卡大學艾肯商學院講座教授謝田對美國之音表示，這樣一檔表演在《春晚》上出現非常不妥，畫面不和諧且充滿「血腥和殺戮的味道」。

謝田指出，中國新年理應營造祥和的氣氛，歡歡喜喜地迎新年除舊歲。但中國顯然將它作為一種宣傳的工具，還有其他的用心。

針對春晚舞台上出現的新式武器影像，謝田表示，這具有恐嚇台灣的味道。

謝田說說，「搶灘登陸和導彈齊射具有恐嚇台灣的味道，同時也給美國一點顏色看一看，表明中共的野心。我覺得中共實際上送出一個很微妙的信號，他可能對台灣或者在南中國海動武，可能跟西方自由世界發生衝突。」

解放軍在表演中高歌「逐夢疆場，我們決勝未來」，謝田稱，這首軍歌《決勝》實際上只是中共用來吹噓自己所戰必勝，給軍人和老百姓「鼓一鼓勁」而已。

謝田認為，這樣一檔表演毫無藝術或娛樂價值，士兵步伐單調劃一，千人一面，動作一律，就像是戰爭機器。「這個時候不是所謂國慶日或擁軍日，你可以展示你的力量。這個時候看到這個畫面實在是非常不和諧。」

美國之音指出，在2023年，包括中國國防部長和火箭軍主要指揮人員的十幾名軍方高級將領落馬，讓人們對中共軍隊對習近平忠誠的程度和戰鬥力都產生嚴重質疑。

中共 解放軍 南卡

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